MSI brengt Alpha 15-laptop met RX 5500M-gpu uit in Benelux voor 1249 euro

MSI laat weten dat het de Alpha 15-laptop uitbrengt in de Benelux-landen voor een prijs van 1249 euro. Deze laptop beschikt over een Ryzen 7-processor en de maandag gepresenteerde Radeon RX 5500M. Aan het einde van deze maand zou de laptop beschikbaar moeten zijn.

In de Alpha 15 komt een Ryzen 7 3750H-processor in combinatie met een RX 5500M met 4GB aan gddr6-geheugen. Het 15,6"-ips-paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en komt in twee varianten, met verversingssnelheden van 120 of 144Hz, waarbij in beide gevallen FreeSync ondersteund wordt.

Maandag presenteerde AMD de RX 5500M, de eerste Navi-videokaart voor laptops. De specificaties zijn vrijwel geheel identiek aan de reguliere desktopversie. Het geheugen gaat niet verder dan 4GB en de kloksnelheden zijn lager, waardoor de tdp op 85w uitkomt.

Op het vlak van het werkgeheugen heeft de Alpha 15 ondersteuning voor maximaal 16GB aan ddr4-geheugen en er is plaats voor een nvme-ssd in de m2-2280-formfactor met maximaal 512GB en een 2,5"-hdd. Volgens MSI wordt er een herontworpen module met zeven heatpipes toegepast.

Er komen twee versies uit, waarbij het basismodel het 120Hz-scherm krijgt met een keyboardbacklight dat uit een enkele zone bestaat. De genoemde prijs van 1249 euro in de Benelux hoort waarschijnlijk bij de duurdere versie met het 144Hz-scherm, waarbij het rgb-backlight per toets is in te stellen. De Alpha 15 weegt 2,3kg en meet 35,8x24,8x2,75cm.