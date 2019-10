MSI kondigt Modern 15-laptop met Comet Lake-U-cpu's en MX250-gpu aan

MSI voegt de Modern 15-laptop toe aan zijn assortiment. De 15,6"-laptop is 16mm dik en weegt 1,6kg. De fabrikant maakt varianten met GeForce MX250-videokaart, en uitvoeringen zonder discrete gpu.

De MSI Modern 15 is een aanvulling op de kleinere Modern 14, die in augustus werd aangekondigd. Het nieuwe model is wat specificaties betreft gelijk, maar heeft een groter scherm en dus ook grotere afmetingen. MSI stopt een 52Wh-accu in de Modern 15 en bij het model met MX250-gpu zit een 90W-lader. Bij de uitvoering met alleen de Intel igpu zit een 60W-lader.

MSI voorziet de Modern 15 van Comet Lake-U-processors. Dat zijn 15W-laptopprocessors met maximaal zes cores. Er zijn twee geheugensleuven aanwezig waar maximaal 64GB ddr4-2666-geheugen in kan. Voor opslag zijn er twee m2-sleuven. Het 15,6"-scherm heeft een full-hd-resolutie en een ips-paneel.

Welke configuraties er zijn en wat die gaan kosten, heeft MSI nog niet bekendgemaakt. Het is ook nog niet bekend wanneer de Modern 15 uitkomt in de Benelux. De kleinere Modern 14-uitvoeringen staan sinds deze week in de Pricewatch. Een uitvoering met Core i7-quadcore en MX250-gpu kost zo'n 1034 euro.