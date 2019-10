Proef met waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden begint volgend jaar

In het eerste kwartaal van 2020 start Arriva met ProRail, de provincie Groningen, Alstom en Engie een proef met een waterstoftrein. De trein van Alstom, die in Duitsland al wordt ingezet, gaat 's nachts tussen Groningen en Leeuwarden rijden.

Met de test willen de organisaties kijken hoe de prestaties van de waterstoftrein zijn, welke invloed het tanken van waterstof heeft op de dienstregeling en onderzoeken wat er nodig is om toestemming te krijgen om in de reguliere dienstregeling met een waterstoftrein te rijden. Als de proef een succes is, wil de provincie Groningen vanaf 2023 nieuwe treinen op waterstof laten rijden.

De test wordt uitgevoerd met de Coradia iLint van de Franse treinfabrikant Alstom. Dergelijke treinen worden sinds vorig jaar al gebruikt in Duitsland als vervanging voor dieseltreinen. De waterstoftrein heeft een maximumsnelheid van 140km/u. ProRail zei vorig jaar dat het plan was om de waterstoftrein begin 2019 in Nederland te testen, maar dat is nog niet gebeurd.