ProRail wil 'slimme' flitscamera's bij spoorwegovergangen plaatsen

ProRail wil bij veertig spoorwegovergangen in Nederland slimme flitscamera's plaatsen tegen weggebruikers die het rode licht negeren. Deze analyseren beelden die bij 'mogelijke overtredingen' worden opgeslagen. Boa's bepalen of er inderdaad een boete volgt.

De camera's moeten weggebruikers opsporen die, als de rode lichten van de spoorwegovergang knipperen en de spoorbomen dalen, alsnog de spoorwegovergang proberen over te steken. "Om dit soort levensgevaarlijke acties een halt toe te roepen is ProRail in samenwerking met het Openbaar Ministerie gestart met het plaatsen van flitscamera's bij spoorwegovergangen", schrijft ProRail. Voor de camera's heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geld beschikbaar gesteld.

De spoorwegbeheerder zegt dat de camera's een 'slim camerasysteem' gebruiken dat de beelden analyseert en bij mogelijke overtredingen beelden opslaat. Die opgeslagen beelden worden weer bekeken door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Als de boa besluit dat er inderdaad sprake is van een overtreding, en het kenteken is in beeld, dan krijgt de bestuurder via het CJIB een boete thuisgestuurd.

Het systeem werd al in Bunnik getest en gaat vanaf nu ook boetes opleveren. Later moeten er veertig extra camera's komen, verspreid over Nederland. Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is de boete maximaal 280 euro. Bij brom- en snorfietsers ligt de boete op maximaal 190 euro. ProRail zegt dat bij een eerdere proef in Hilversum het aantal overtredingen na een half jaar met vijftig procent afnam.