Arriva en ProRail gaan over twee weken zelfrijdende trein met passagiers testen

De eerste Nederlandse tests met een automatisch bestuurde trein waar passagiers in zitten, vinden in februari plaats. Vervoersmaatschappij Arriva voert de tests uit in samenwerking met ProRail op avonden tussen 13 en 17 februari. Per rit gaan er vijftig reizigers mee.

De testritten met reizigers volgen na eerdere succesvolle testritten zonder passagiers. Ook bij de nieuwe tests wordt het traject tussen station Groningen en station Buitenpost afgelegd. In de afgelopen maanden zijn daar verschillende automatic train operation-tests uitgevoerd zonder reizigers. Arriva en ProRail zoeken vrijwilligers voor de tests die tussen 20:00 en 24:00 uur worden uitgevoerd. De ritten worden 's avonds gemaakt, omdat er dan minder treinverkeer is.

Treinbouwer Stadler is de leverancier van het ato-systeem. In de treinen zit nog wel een machinist; het systeem laat de trein op een optimale snelheid rijden. De betrokken partijen noemden eerdere testresultaten 'hoopvol'. Met de techniek moet het mogelijk worden om het spoornetwerk beter te benutten door er meer treinen op te laten rijden. Met de tests met reizigers willen de partijen te weten komen 'wat de ato-techniek doet voor de reisbeleving'.