Door Sander van Voorst, donderdag 30 maart 2017 11:17

Submitter: Fluffyfluf

ProRail heeft bekendgemaakt dat het nog dit jaar een testprogramma wil starten met zelfrijdende treinen in Nederland. Dat zou op bestaande trajecten moeten gebeuren. De techniek moet onder andere worden ingezet om ongelukken te voorkomen.

ProRail-topman Pier Eringa zegt tegen de NOS dat 'wat op de weg mogelijk is ook moet kunnen op het spoor'. Bovendien rijden metro's al langer zelfstandig in verschillende Europese steden, waaronder Parijs en Rome. Dezelfde techniek zou daarom ook toe te passen zijn in treinen. De proef moet plaatsvinden op gewone trajecten.

Het ANP bericht dat nog niet duidelijk is waar de tests gaan plaatsvinden, maar stelt dat de provincie Groningen interesse heeft geuit. Welke vervoerders aan de proef meedoen, is nog niet duidelijk. In eerste instantie is er bij de proeven nog een machinist aanwezig, die de automatische piloot controleert.

Uiteindelijk moeten de zelfrijdende treinen veiliger zijn dan de huidige exemplaren. Zo zou volgens Eringa een signaal naar de trein kunnen worden gestuurd zodra er een obstakel op het spoor wordt gedetecteerd. Dit zou een autonoom systeem mogelijk beter kunnen dan de machinist zelf, aldus de topman. In 2016 voerde ProRail samen met DB Cargo al eens een proef uit met een zelfrijdende goederentrein op de Betuweroute.