Door Arnoud Wokke, dinsdag 14 maart 2017 10:38, 110 reacties • Feedback

De Nederlandse Spoorwegen en ProRail hebben een smartwatch-app gemaakt voor conducteurs. De app geeft een trilsignaal vlak voordat een conducteur een trein moet laten vertrekken. Het is nog onbekend of alle conducteurs een smartwatch krijgen.

De app geeft exact aan wanneer de trein moet vertrekken en hoe lang het nog duurt voordat de deuren dicht moeten, schrijft ProRail. De bedoeling is dat conducteurs zich er dan van bewust zijn wanneer het vertrek moet plaatsvinden en uiteindelijk dat meer Nederlandse treinen op tijd rijden.

ProRail geeft geen technische details vrij, maar op de afbeelding is een Moto 360-smartwatch van Motorola te zien. Die draait op Googles mobiele platform Android Wear en het ligt voor de hand dat de app daarop werkt. Het is onbekend of er een applicatie op een bijbehorende smartphone moet draaien, bijvoorbeeld om conducteurs te laten inloggen, zodat de app weet welke treinen de conducteur moet laten vertrekken.

ProRail en NS zeggen dat ze onderzoeken of het technisch haalbaar is om alle conducteurs te voorzien van een smartwatch met de app. De bedrijven hebben het systeem met twintig horloges getest. Het ontwikkelen van de app maakt deel uit van een actieplan om meer treinen op tijd te laten rijden.