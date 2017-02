Door Joris Jansen, woensdag 22 februari 2017 14:04, 8 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

ProRail gaat bigdatatechnologie inzetten om storingen en slijtage bij het spoor beter te kunnen voorspellen. Hiermee wil het bedrijf vertragingen in het treinverkeer terugdringen. Daartoe wordt een datalab opgericht waarin ProRail datastromen gaat verzamelen en analyseren.

ProRail zegt in een persbericht over 'bakken met data' te beschikken. Deze data wordt volgens het spoorbedrijf al gebruikt, maar is nog niet eerder in samenhang gebruikt voor een data-analyse. ProRail wil nu al deze data combineren om storingen te kunnen voorspellen. Daartoe worden gegevens over al het materieel en de infrastructuur in de buitenlucht geanalyseerd, zoals rails, wissels, treinbeveiliging en seinen. Daarnaast wordt gezocht naar verbanden tussen data over de spoorconstructie, ondergrond, werkzaamheden, weersomstandigheden en de hoeveelheid treinen op een gedeelte van het spoor.

Naast het voorspellen van storingen richt ProRail zich ook specifiek op het terugdringen van spoorlopers. Volgens het bedrijf zijn dat er drieduizend per jaar, die elke dag mede een bijdrage leveren aan de vertragingen. ProRail zegt de eigen data te combineren met tientallen externe databronnen op het gebied van bevolking, weer, vakanties en gebiedskenmerken. Hiermee heeft het bedrijf een eerste prototype gemaakt van een model om te voorspellen waar en wanneer er problemen kunnen worden verwacht van mensen langs het spoor.

Computersystemen worden ingezet om de data te analyseren en verbanden te herkennen. Volgens ProRail gaat het dan om verbanden die dermate complex of onverwacht zijn dat ze niet kunnen worden herkend zonder het datamodel. ProRail zegt als startpunt te rade te gaan bij experts om de problemen te begrijpen. Vervolgens wordt de data geanalyseerd en een model gemaakt dat de problematische situaties voorspelt. Experts buigen zich er dan weer over. Dit proces wil ProRail net zo vaak herhalen totdat het voorspellende vermogen van het datamodel goed genoeg is voor de toepassing in de praktijk.

Een woordvoerder van ProRail zegt tegen Tweakers dat zich nu in totaal acht mensen bij ProRail bezighouden met de datamodellen. "ProRail is al twee jaar bezig met het opzetten van het datalab, met name om het betrouwbaar te maken en te bekijken welke data we wel en niet mogen gebruiken in het kader van de privacywetgeving", aldus de woordvoerder. Hij noemt de datamodellen die gebruikt worden 'een hulpmiddel waar wel veel van verwacht wordt'.

Bij dit dataproject werkt ProRail samen met leveranciers, vervoerders, aannemers, TNO, de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Volgens de woordvoerder brengt ProRail alle data samen, waarbij vooral de kennisinstituten helpen met het ontwikkelen van de modellen.