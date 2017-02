Door Julian Huijbregts, woensdag 22 februari 2017 12:52, 10 reacties • Feedback

Samsung heeft een bluetoothcertificaat ontvangen voor de Gear VR Controller. Mogelijk kondigt de fabrikant binnenkort een nieuwe versie van zijn Gear VR-headset aan, die met een controller wordt geleverd. Hoe de controller eruitziet, is nog niet bekend.

Het bluetoothcertificaat, dat werd gespot door SamMobile, volgt op de goedkeuring van keuringsinstantie FCC voor de controller begin deze week. Samsung heeft officieel nog geen details bekendgemaakt over de controller, maar waarschijnlijk gaat het om een controller die vergelijkbaar is met de versie die Google levert bij Daydream VR-headsets.

In mei vorig jaar verschenen er al afbeeldingen online van een Gear VR-controller. Die had een gamepad-achtig ontwerp voor gebruik met twee handen. Of de controller daadwerkelijk die vorm krijgt, is niet duidelijk. Bij FCC-goedkeuring werd een schets getoond, maar die laat enkel het batterijcompartiment zien en geeft geen duidelijkheid over het ontwerp.

Mogelijk introduceert Samsung de controller samen met een nieuwe versie van de Gear VR-headset. Het is ook mogelijk dat het accessoire werkt in combinatie met de bestaande modellen. In ieder geval zal de controller via bluetooth verbonden worden met een smartphone.

Eerder online verschenen afbeeldingen van een Samsung Gear VR-controller