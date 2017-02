Door Bauke Schievink, zondag 26 februari 2017 09:38, 3 reacties • Feedback

Het bedrijf Nullspace VR heeft een pak aangekondigd die gamers kunnen aantrekken voor fysieke feedback bij virtual reality-games. Het pak laat het de drager onder andere voelen dat hij of zij beschoten wordt door tegenstanders.

Het pak, dat lijkt op een soort bepantsering en de naam Hardlight VR Suit draagt, biedt op verscheidene plaatsen fysieke terugkoppeling aan de drager. Zo zijn er haptische sensoren op de borst, schouder, bovenarm en onderarm, rug en buik. In totaal zijn er zestien sensoren verwerkt in het voelpak. Verder kan de software de lichaamsbewegingen volgen, waardoor er een virtuele representatie van de speler kan worden gemaakt.

De maker prijst het pak vooral aan voor gevechtsspellen. Zo zouden zwaardgevechten realistisch aan moeten voelen, en zou de drager ook moeten voelen hoe het is om beschoten te worden. Verder noemt Nullsoft VR het 'voelen van een tegenstander', voordat die aanvalt.

Voor het uitbrengen van de Hardlight VR Suit is een financieringscampagne opgezet via Kickstarter, waarmee binnen korte tijd de benodigde 80.000 dollar werd opgehaald. Geïnteresseerden hebben nog een kleine maand de mogelijkheid om het voelpak voor te bestellen. Daarvoor moet vanaf 500 dollar, omgerekend ongeveer 473 euro, worden neergeteld, met een verwachte levering in september.

Er zijn nog maar weinig games compatibel met de Hardlight VR Suit; het zijn er in totaal nog maar zestien. Op haar website heeft Nullsoft VR een overzicht gezet. Er zouden game-ontwikkelaars bezig zijn met het inbouwen van compatibiliteit met het Hardlight-pak, door gebruik te maken van de door Nullsoft VR ontwikkelde sdk. Welke ontwikkelaars hier aan werken is echter niet bekendgemaakt.