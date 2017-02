Door Olaf van Miltenburg, donderdag 23 februari 2017 19:04, 5 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Qualcomm heeft een development kit voor een vr-headset aangekondigd die een Snapdragon 835-soc bevat, de high-end-processor van het bedrijf. Voor hand tracking werkt Qualcomm samen met Leap Motion.

De Snapdragon VRDK, zoals Qualcomm de set noemt, is bedoeld voor ontwikkelaars en bestaat uit de vr-bril en een software development kit. De bril zelf bevat een amoled-scherm met resolutie van 2560x1440 pixels. Aan de buitenkant zitten twee monocrome 1-megapixelcamera's met fisheye-lenzen die helpen bij de 6DoF -bewegingsdetectie. Daarbij helpen ook de geïntegreerde gyroscoop, versnellingsmeter en het kompas.

In de bril zitten nog twee camera's, die bedoeld zijn voor eye-tracking. Deze informatie is te gebruiken voor foveated rendering, een grafische techniek die er voor zorgt dat het beeld waar de gebruiker naar kijkt met hogere kwaliteit gerenderd kan worden. Op softwarevlak helpt een Snapdragon-plugin voor Unity en de Epic Game Engine ontwikkelaars hierbij.

De head mounted display beschikt verder over 4GB lpddr4 en 64GB flashopslag. Aan de zijkant is een trackpad verwerkt en er is ondersteuning voor wifi, bluetooth, usb 3.1-c en de Qualcomm Aqstic-audiocodec aanwezig. Tegelijk met de aankondiging maakt Qualcomm bekend samen te werken met Leap Motion voor handtracking-ondersteuning. Leap Motion maakte eind vorig jaar bekend een kleine sensor te ontwikkelen voor vr-brillen, met een blikveld van 180x180 graden.

Qualcomm hoopt dat andere fabrikanten hun eigen vr-brillen gaan maken op basis van de standaard van de Snapdragon VRDK. Vorig jaar introduceerde het bedrijf een dev kit op basis van de Snapdragon 820.