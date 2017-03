Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 15:30, 25 reacties • Feedback

De eerste benchmarks van de Snapdragon 835, de soc die in de meeste high-end smartphones van dit jaar moet komen, tonen aan dat de soc aanzienlijk beter presteert dan de Snapdragon 821. Met name de gpu-prestaties lijken erop vooruit te gaan. Bij singlethreaded werk is de winst beperkt.

Qualcomm heeft enkele referentiesmartphones met de Snapdragon 835 naar verschillende reviewsites gestuurd. Het toestel beschikte over 6GB ram en een beeldschermresolutie van 2560x1440 pixels. Het besturingssysteem is Android 7.1.1.

In de multithreaded test van GeekBench 4.0 scoort de Snapdragon 835 volgens Android Police 40 procent beter dan de voorganger, de Snapdragon 821. Bij Antutu is het verschil 35 procent en ook de iPhone 7 wordt hier voorbijgestreefd, constateert PC Advisor.

Pc Perspective testte daarnaast hoe de Adreno 540 van de Snapdragon 835 zich verhoudt tot de Adreno 530 van de Snapdragon 821. Bij 3DMark Slingshot ES 3.1 is de winst voor de nieuweling 30 procent tegenover de Adreno 530 en de ARM G71MP8-gpu van Huawei's Kirin 960. Bij GFXBench Manhattan ES 3.0 scoort de 835 31 procent beter dan de 821 en 39 procent beter dan de A10 Fusion van Apple.

AnandTech publiceert de uitgebreidste resultaten en geeft onder andere inzicht in de singlethreaded prestaties. Dat laat een wat wisselvallig beeld zien. Zo is er wel winst bij de meeste, maar niet alle integerbewerkingen van Geekbench 4. De Snapdragon 835 legt het af tegen de 821 bij de floatingpoint-berekeningen. Bij PCMark heeft de Snapdragon 835 een licht voordeel vergeleken met de Kirin 960. De grootste grafische winst is te zien bij 3DMark Sling Shot Extreme, waar de Adreno 540 30 procent hogere scores neerzet dan zijn concurrenten.

Qualcomm claimt met name verbeteringen op het gebied van de accuduur gerealiseerd te hebben. Dit zou mede te danken zijn aan de overstap van een 14nm-productieproces naar een 10nm-variant. Accutesten hebben de reviewsites nog niet kunnen draaien, maar Qualcomm toonde wel aan dat het verbruik van de referentiesmartphone met Snapdragon 835 op 3,56W lag en bij die met de 821 op 4,6W.

Qualcomm introduceerde de Snapdragon 835 in januari. De soc bevat vier door Qualcomm aangepaste A73-cores, die het bedrijf Kryo 280 noemt, aangevuld met vier zuinige semi-custom A53 rekenkernen. De soc bevat een Snapdragon X16 Gigabit LTE-modem en ondersteuning voor 802.11ad, bluetooth 5.0 en Quick Charge 4.0.