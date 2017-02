Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 februari 2017 18:16, 3 reacties • Feedback

Qualcomm heeft de Snapdragon X20 LTE aangekondigd. Het lte-modem presteert op een aantal punten beter dan de X16-variant die in de komende Snapdragon 835-soc zit, waaronder de pieksnelheden bij downloaden. De eerste producten met het modem komen volgend jaar.

De Snapdragon X20 LTE is het tweede modem van Qualcomm dat gigabitsnelheden haalt. Het modem ondersteunt de LTE Category 18-standaard, waarmee pieksnelheden van 1,2Gbit/s mogelijk zijn. Dit wordt bereikt door de ondersteuning voor maximaal twaalf streams met elk 100Mbit/s. Het modem kan overweg met 5x20MHz carrier aggregation voor de downlink en beschikt over 4x4 mimo bij drie lte-carriers tegelijk.

Het modem biedt daarmee hogere pieksnelheden dan de Snapdragon X16 van de Snapdragon 835-soc. Functionaliteit waar de X20 verder over beschikt en de X16 niet, is dual sim dual volte of dsdv. Zoals de naam al aangeeft kunnen smartphones hiermee over twee simkaarten beschikken die beide voice-over-lte ondersteunen. In welke soc het modem terecht gaat komen, maakt Qualcomm nog niet bekend. Het bedrijf is pas net begonnen met het versturen van samples van zijn 10nm-product en verwacht dat de eerste producten met de X20 in de eerste helft van 2018 op de markt verschijnen.

Qualcomm Snapdragon 4G lte-modems Modem Snapdragon X20 LTE Snapdragon X16 LTE Snapdragon X12 LTE Soc



Standalone Onbekend



Ja Snapdragon 835



Ja Snapdragon 820/821



Ja UE-Categorie Cat 18 dl

Cat 13 ul Cat 16 dl

Cat 13 ul Cat 12 dl

Cat 13 ul Piekbandbreedte 1,2 Gbit/s dl

150 Mbit/s ul 1,0 Gbit/s dl

150 Mbit/s ul 600 Mbit/s dl

150 Mbit/s ul CA-configuratie 5 x 20MHz DL

2 x 20MHz UL 4 x 20MHz DL

2 x 20MHz UL 3 x 20MHz DL

2 x 20MHz UL Mimo 4x4 (3 ca) 4x4 (2 ca) + 2x2 (1 ca) 4x4 (1 ca) Max. spatial streams 12 10 6 Modulatie 256-qam dl

64-qam ul Mobiele technologie lte fdd/lte tdd/ lte-u/wcdma/td-scdma/cdma/gsm Overig LAA, CBRS, VoLTE, EVS, Wi-Fi calling, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM Dual Active, Dual SIM Dual VoLTE LAA, CBRS, VoLTE, EVS, Wi-Fi calling, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM Dual Active VoLTE, EVS, Wi-Fi calling, Dual SIM Dual Standby Procedé 10nm LPE 10nm LPE / 14nm LPP 14nm LPP

Tabel: AnandTech