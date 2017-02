Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 18:34, 32 reacties • Feedback

Belfius geeft vanaf april vijfduizend klanten met een Android-smartphone de mogelijkheid om contactloos te mobiel betalen middels nfc. Uiterlijk in juni moeten alle Belfius-klanten met een geschikte Android-telefoon toegang tot de functionaliteit krijgen.

Het contactloos mobiel betalen werkt op smartphones met Android 4.4 of nieuwer die zijn uitgerust met nfc. Gebruikers moeten de Belfius Mobile-app geïnstalleerd hebben staan op hun telefoon. Bedragen tot twintig euro kunnen zonder pincode afgerekend worden, daarboven moet de pincode ingegeven worden via de app.

Klanten die meerdere rekeningen hebben bij Belfius kunnen in de app hun 'favoriete' kaart selecteren. Die wordt dan standaard gebruikt voor de contactloze mobiele betalingen. Dat kan een betaalkaart, creditcard of prepaid-card zijn. Ook is het mogelijk om bij het betalen in de app een kaart te selecteren. Belfius maakt voor de app een widget waarmee het kiezen van de kaart direct vanaf het homescreen kan.

In de aankondiging schrijft de bank dat vanaf april vijfduizend 'intensieve Android-gebruikers' toegang tot de functie krijgen. Vanaf mei moet de optie beschikbaar worden voor meer klanten en uiterlijk in juni kunnen alle klanten met een geschikte een Android-telefoon mobiel contactloos.

Volgens Belfius zijn sinds 2013 alle nieuwe betaalterminals van Worldline in België uitgerust met nfc-ondersteuning. De bank zegt dat de ondersteuning tegen het einde van het jaar aanwezig zal zijn op alle terminals in het hele land.