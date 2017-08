SNS maakt nfc-betalingen met Android-smartphones mogelijk

SNS, ASN Bank en de RegioBank hebben apps uitgebracht voor Android waarmee klanten via nfc betalingen kunnen uitvoeren. De functionaliteit is tot 1 april 2018 gratis te gebruiken, daarna moeten klanten per rekeningen 0,50 euro per maand betalen.

In navolging van een test met een select aantal gebruikers, is mobiel betalen vanaf woensdag voor alle klanten van SNS en dochterbanken ASN Bank en RegioBank beschikbaar. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank tegenover Tweakers. SNS heeft een pagina online gezet met uitleg over de methode.

Het betalen via nfc werkt op smartphones met een nfc-chip en Android 5.0 of nieuwer. Klanten moeten een app downloaden en kunnen vervolgens met hun telefoon bedragen tot 25 euro afrekenen zonder een code in te moeten voeren. Bij hogere bedragen moet de betaling met een pincode in de app bevestigd worden.

SNS en dochterbanken ASN Bank en RegioBank bieden de nfc-betaalmethode in eerste instantie gratis aan. Na 1 april 2018 moeten gebruikers betalen voor de functionaliteit. De banken vragen 0,50 euro per rekening per maand, vergelijkbaar met wat ING vraagt voor nfc-betalingen.