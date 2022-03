SNS Bank, ASN Bank en RegioBank werken aan ondersteuning voor Apple Pay

De SNS Bank, ASN Bank en RegioBank gaan in de toekomst ondersteuning krijgen voor Apple Pay. Wanneer en of dit voor particuliere of zakelijke klanten gaat gelden, is nog niet duidelijk. SNS Bank gaf al eerder aan in contact te zijn met Apple over het ondersteunen van Apple Pay.

Een woordvoerder van moederbedrijf de Volksbank bevestigt tegen iCulture aan de invoering van Apple Pay te werken. Alle drie de genoemde Nederlandse banken krijgen de Pay-ondersteuning. Over de timing zegt de woordvoerder nog niks te kunnen delen. De nieuwssite merkt op dat de apps van de drie banken nog niet Apples Wallet-app ondersteunen; dit is een vereiste om Apple Pay aan te kunnen bieden.

De Volksbank is al langer in gesprek met Apple over de invoering van Pay. Zo tweette de SNS Bank in januari vorig jaar met Apple in gesprek te zijn. Inmiddels ondersteunen meerdere Nederlandse banken Apple Pay; grote banken als ING, ABN Amro en Rabobank, maar ook kleinere banken als bunq. De drie Volksbank-banken kunnen sinds 2017 mobiel betalen met NFC op ondersteunde Android-smartphones.