Logitech brengt deze winter laptopdock uit met speakerphone voor 399 euro

Logitech brengt in de winter de Logi Dock uit, een laptopdockingstation met ingebouwde speakerphone voor thuiswerken. De dock ondersteunt Teams, Google Meet en Zoom voor videobellen en kan een laptop opladen. De Logi Dock moet 399 euro kosten.

De dock is voorzien van vijf usb-poorten, waarvan twee USB-A-poorten aan de achterkant, twee USB-C-poorten aan de achterkant en een USB-C-poort aan de zijkant. De dock heeft ondersteuning voor twee displays via HDMI en DisplayPort en is voorzien van Bluetooth en een Kensington Security-slot. Ook kan het dockingstation een laptop opladen met een 100W-lader. Daardoor hoeft er nog maar één kabel naar de laptop te lopen, de rest loopt via de Logi Dock.

Logitech ontwierp de Logi Dock speciaal voor thuiswerken, omdat de dock de functies van videobellen, een usb-hub, dongle en opladen combineert. De Logi Dock werkt met de app Logi Tune, een app voor het aansturen en aanpassen van Logitech-apparaten. Die app krijgt later deze maand kalenderintegratie, waardoor de Logi Dock een melding geven als een meeting op het punt staat te beginnen. Een vergadering kan dan gestart worden met een druk op de centrale knop op de dock. Met de knoppen bovenop kan het geluid gedempt worden, de camera in- en uitgeschakeld worden en kan de vergadering beëindigd worden. De dock is voorzien van leds voor stille meldingen.

Logitech zegt bovendien dat de microfoons in de dock voorzien zijn van noise cancelling zodat tijdens een gesprek enkel de stem van de spreker te horen is, zonder achtergrondgeluid. Ook zou het makkelijk moeten zijn om te kunnen switchen tussen de Logi Dock en een Zone Wireless-headset of Zone True Wireless-oortjes. Het dockingstation is te krijgen in twee verschillende kleuren, grijszwart en wit. De grijszwarte werkt enkel met Microsoft Teams. De Logi Dock werkt met macOS en Windows.