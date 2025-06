Logitech komt met nieuwe hard- en software voor flexwerkers

Logitech toonde tijdens een event voorafgaand aan hun formele introductie een aantal producten die hybride werken en de flexwerkplek prettiger moeten maken. Een nieuwe camerabalk moet overleggen in kleine kring met een mix van fysiek aanwezigen en remote werkenden goed in beeld brengen. Een combinatie van hard- en software, of desgewenst alleen dat laatste, moet flexwerkers in staat stellen hun favoriete werkplek te reserveren en overkoepelende afdelingen als HR of IT inzicht geven in het gebruik, de bezetting en de toestand van die werkplekken.

Huddle

De camera is een flinke barcamera, wat formfactor betreft vergelijkbaar met een soundbar. Logitech heeft meerdere van dat soort online vergaderoplossingen in de vorm van de Rally Bar en de Rally Bar Mini. De nieuwe Rally Bar Huddle is voor kleinere groepjes vergaderaars bedoeld. Waar de Rally Bar voor grotere vergaderzalen bedoeld is en de Rally Bar Mini voor zaaltjes tot pakweg zeven meter, is de Rally Bar Huddle voor ruimtes tot vijf meter bedoeld, voor ongeveer zes of acht deelnemers. Die worden in beeld gehouden door een 4k-lens die door digitale zoom deelnemers of sprekers in beeld kan houden. De lens is niet beweegbaar, zoals bij de twee grotere versies. De kijkhoek van de lens is 120 graden. Wel wordt de lens afgeschermd door een fysieke slider die de camera in privacymode zet.

De Rally Bar Huddle draait op een soc met Android 11, maar zodra dat ondersteund wordt door meetingsoftware, moet dat Android 12 worden. Dankzij de onboard hardware is een pc met meetingsoftware of andere extra hardware niet nodig om in te bellen via Zoom, Teams of Meet. De onboard soc neemt ook een functie die Logitech AI View noemt, voor rekening: die zorgt voor de intelligente kadering van deelnemers aan de meeting. De Huddle is voorzien van zes microfoons, waarbij ook weer AI voor ruisonderdrukking zorgt. Geluid wordt door de ingebouwde speaker voortgebracht. Er kan slechts één tv of ander beeldscherm worden aangesloten; om meerdere schermen aan te sturen, is de uitgebreidere Mini of de gewone Rally Bar nodig. Als een bedrijf meer controle over de software wil hebben, kan de Huddle ook in combinatie met een eigen pc of andere hardware worden gebruikt.

De Huddle wordt met een beugel geleverd die op drie manieren kan worden gebruikt. Hij kan als tafelstandaard dienen om de Bar stabiel neer te zetten, als klem worden gebruikt op een tv of als muurbeugel worden gebruikt. De camera heeft ingebouwd kabelmanagement in de vorm van ietwat flexibele kabelkammen, met een klepje ervoor om alles netjes weg te werken. De poorten bestaan uit voeding, een HDMI-ingang en -uitgang, een USB-A- en USB-C-poort en een gigabitnetwerkpoort. Wifi is ook ingebouwd. Standaard levert Logitech de Huddle met een antracietgrijze cover met stoffen afwerking, maar die kan met extra te kopen covers worden verwisseld. Logitech heeft een offwhite versie en voor ruimtes waar hygiëne belangrijk is, is ook een versie van PU-kunststof beschikbaar. Bovendien zouden de covers door derden personaliseerbaar zijn, zodat de Huddle in het decor van de ruimte op kan gaan. De covers worden met magneetjes op hun plaats gehouden.

De Rally Bar Huddle moet in juli dit jaar beschikbaar komen en kost dan 1999 euro. De Huddle is ongeveer 55cm breed en bijna 8cm hoog en diep.

Flexdesks

Naast de vergadercamera's heeft Logitech een nieuwe dock en bijbehorende, maar ook los te gebruiken software aangekondigd. De dock is bedoeld voor flexplekken en lijkt op een combinatie van een Nest Hub en een reguliere laptopdock. De dock is de Logi Dock Flex en dient als dockingstation voor laptops van flexwerkers. Met powerdelivery tot 100W moeten de meeste laptops van prik voorzien worden en uiteraard kan randapparatuur als muizen en toetsenborden in de dock geprikt worden. Aan de voorkant van de dock zitten drie USB-poorten, de rest van de interfaces zit achterop, netjes weggewerkt. De dock heeft een 8"-touchscreen, waarop reserveringen van de flexplek getoond kunnen worden en eenmaal ingecheckt kan de dock relevante informatie van de gebruiker tonen, zoals agenda-afspraken. Ook kan het scherm gepersonaliseerde content als foto's tonen, om de flexplek wat persoonlijker te maken.

Samen met de dock demonstreerde Logitech de bijbehorende Logi Dock Flex-software. Daarmee kunnen flexwerkers hun flexwerkplek reserveren en eventueel hun persoonlijke voorkeuren opgeven. Zo kunnen medewerkers aangeven welke hardware ze prefereren, indien gefaciliteerd, en kunnen collega's makkelijk zien wie waar zit op welke dag. Dat moet de sociale component van hybride werkers helpen stimuleren. Voor afdelingen als HR en IT geeft de software rapportages over het daadwerkelijke gebruik van de flexplekken en of alle hardware in orde is, zodat de faciliteiten beter op de behoefte kunnen worden afgestemd. Werknemers kunnen zich met Logitechs Sync-software aanmelden bij hun werkplek, of met de authenticatiemiddelen van derden.

De dock moet in het najaar van 2023 op de markt komen en kost dan 849 euro per dock. De software is aanvankelijk gratis in gebruik, inclusief premiumfeatures als analytics. Na juli 2024 blijft de basisfunctionaliteit van de software, zoals reserveren van werkplekken en inchecken, gratis, maar komt er een betaalmodel voor premiumfeatures. De Flex Dock-software is al via Logitechs Sync-portaal te gebruiken.

Tot slot

Logitech demonstreerde ook een prototype van een nieuwe camera voor vergaderzalen. De Sight-camera is een camera die op een vergadertafel gemonteerd kan worden en de deelnemers afzonderlijk in beeld kan brengen. Zo kan de Sight-camera worden gecombineerd met de Rally Bar, waarbij de Bar zorgt voor een overview van de vergaderruimte en sprekers door picture-in-picture in beeld worden gebracht. De camera is voorzien van twee camera's die gezamenlijk een deels overlappend beeld van 315 graden beslaan. De achterkant van de camera is 'blind', maar aan de voorkant overlappen de twee camera's elkaar, zodat ook mensen die aan de kop van de tafel zitten, zonder beelden van de twee camera's te stitchen, in beeld kunnen worden gebracht.

De Sight wordt door power-over-ethernet gevoed en aangesloten. De camera bestaat uit een paal die in de tafel geschroefd kan worden of met microzuignappen vast kan zitten. De daadwerkelijke camera's zitten op ooghoogte zodat ze over uitgeklapte laptopschermen daadwerkelijk de gezichten van deelnemers kunnen zien. De Sight kan op basis van audio-inputs sprekers in de vergadering herkennen en die in beeld brengen. Zo moeten deelnemers op afstand meer het gevoel krijgen in de ruimte aanwezig te zijn en zou dat tot meer en makkelijkere interactie moeten leiden. De Rally Bar zorgt voor het daadwerkelijk samenvoegen van de verschillende beelden en moet tot twee Sight-camera's kunnen aansturen. De camera komt de komende maanden nog niet op de markt.