Logitech MX Brio-4k-webcam kost 229 euro en moet beter presteren in slecht licht

Logitech heeft de MX Brio aangekondigd, een webcam die net als de reguliere Brio in 4k kan filmen, maar een sensor heeft met 70 procent grotere pixels. De webcam biedt volgens Logitech in slechte lichtomstandigheden beter beeld dan de Brio.

De MX Brio ondersteunt resoluties tot 3840x2160 pixels en kan dit net als de Brio uit 2017 doen met 30fps. De MX-versie ondersteunt ook 60fps op 1920x1080 pixels. De MX Brio kan tot vier keer inzoomen en gebruikt de Sony Starvis-8,5-megapixelsensor. Het gezichtsveld van de MX Brio ligt tussen de 90 en 65 graden, en de webcam heeft twee beamforming microfoons.

De webcam komt met een clip om aan een beeldscherm te worden gehangen en kan met die clip ook gekanteld worden, zodat de gebruiker kan laten zien wat er op zijn of haar bureau ligt. De webcam met gesloten clip meet 62x98x52mm. Met clip weegt de webcam 176g, zonder weegt de clip 137g.

Logitech zegt AI te gebruiken om de automatische lichtcorrectie te verbeteren. De MX Brio moet 'twee keer zoveel zichtbaarheid van gezichten en dubbel zoveel details' bieden 'in lichtomstandigheden die niet optimaal zijn' dan de reguliere Brio. Gebruikers kunnen met Logitech-software de belichting, de tint en het gezichtsveld aanpassen, en de webcam heeft een privacyshutter. Logitech brengt ook een zakelijke versie uit van de webcam: de MX Brio 705 for Business, die met zakelijke software wordt geleverd. De consumentenversie komt in licht- en donkergrijs voor 229 euro; het zakelijke model kost 249 euro en komt alleen in donkergrijs.