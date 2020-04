Vijf thuiswerkwebcams getest

Webcams waren tot voor kort een uitstervende productgroep, maar zijn nu haast niet aan te slepen. Na de opmars van webcams aan het begin van deze eeuw, is dit apparaat nu terug te vinden in iedere laptop, tablet en smartphone. Daarmee verviel voor de meesten de noodzaak van een losse webcam. Als logisch gevolg gingen ook fabrikanten steeds minder aandacht besteden aan deze productgroep. Er verschenen nog maar mondjesmaat nieuwe webcams en deze werden steeds meer gericht op specifieke gebruikersgroepen, zoals gamers op Twitch of professionals die veel op afstand vergaderen. Voor deze doelgroepen zijn beeldkwaliteit en soepele streaming met veel beelden per seconde van belang.

Thuiswerken = run op webcams

Toen door de covid-19-crisis de stelregel 'thuiswerken als het kan' werd ingevoerd in Nederland en België, werd vergaderen door middel van teleconferencing, via bijvoorbeeld Teams, Zoom of Google Meet (voorheen Hangouts Meet) de nieuwe norm. Dat was ook het moment dat veel mensen erachter kwamen dat de ingebouwde camera in hun apparaat eigenlijk niet voldeed. De beeldkwaliteit is matig, de verversingssnelheid houdt te wensen over of de camera zit op een onhandige plek en laat zich niet of lastig draaien. Ongetwijfeld hebben velen een oude webcam van zolder afgestoft in de hoop dat deze anno 2020 nog voldoet, om in veel gevallen te constateren dat hij slechter functioneert dan de selfiecam van een moderne smartphone.

Ook in de Tweakers Pricewatch zagen we een enorme interesse in webcams; de activiteit steeg met maar liefst 4500 procent. Bij winkels kwam de voorraad producten al snel onder druk te staan, waardoor bepaalde webcams een lange levertijd kregen. Tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat er onder het productaanbod tamelijk veel oude modellen zitten, zoals de Logitech C920 en Microsoft Lifecam Studio, die al in 2011 op de markt kwamen. Van de Logitech is inmiddels een opvolger beschikbaar: de C922, maar Microsoft heeft sindsdien geen nieuwe producten uitgebracht. Toch is er intussen het een en ander gebeurd op webcamgebied. De beeldkwaliteit is toegenomen dankzij betere sensoren en de framerate is gestegen. Ook zien we steeds meer 4k-webcams, al is 1080p voor videovergaderen in veel gevallen voldoende.

Voor ons was dit alles aanleiding om zo snel mogelijk een nieuwe test op te tuigen, een uitdaging aangezien veel bedrijven plat liggen en de voorraden al snel opraakten. We hebben de in de Pricewatch populaire Logitech C922 Pro kunnen veiligstellen, evenals de in maart aangekondigde Logitech StreamCam. Daarnaast hebben we met beduidend meer moeite de Razer Kiyo en de Trust GXT 1160 Vero kunnen bemachtigen. Hoewel we ons primair richten op 1080p-webcams, hebben we de Logitech Brio 4K als referentiemodel toegevoegd om te kijken of deze een zichtbaar betere kwaliteit biedt.