Fujifilm brengt Windows-app uit om systeemcamera's als webcam in te zetten

Fujifilm heeft een Windows-app genaamd Fujifilm X Webcam uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers van een aantal systeemcamera's uit de X- en GFX-reeks hun toestellen relatief eenvoudig inzetten als webcam.

Fujifilm zegt dat het inmiddels te downloaden Fujifilm X Webcam alleen beschikbaar is voor Windows 10-computers. Gebruikers kunnen de software installeren en hun camera via een usb-aansluiting aan hun computer koppelen, waarna de camera beschikbaar moet zijn als webcam voor videoconferenties. Ook de Film Simulation-modi van Fujifilm-camera's zijn dan beschikbaar.

Fujifilm X Webcam is dus alleen beschikbaar voor Windows-gebruikers en alleen de volgende camera's worden ondersteund: GFX100, GFX 50S, GFX 50R, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3, X-T4. De eerste drie toestellen zijn middenformaatcamera's en de overige beschikken over aps-c-sensors.

Mede door de coronacrisis en het vele thuiswerken is de vraag naar webcams in de afgelopen periode flink toegenomen. Camerafabrikanten spelen daar nu op in door onder meer dit soort software uit te brengen. Canon kwam onlangs ook al met vergelijkbare software voor zijn camera's.

Veel camera's zijn ook op een indirectere manier als webcam in te zetten. Het is dan nodig om de usb-verbinding te configureren als afstandsbediening. Om een liveview van de camera op de computer te krijgen, zijn er per fabrikant verschillende opties, zoals de Imaging Edge-software voor Sony, qDslrDashboard voor Nikon-bezitters en EOS Utility voor Canon-camera's. Vervolgens is het nodig het beeld te capturen via software, zoals OBS, zodat een webcam gesimuleerd wordt.