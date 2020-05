Xiaomi Duitsland bevestigt komst Mi TV Stick

Xiaomi Duitsland heeft tijdens een presentatie, die voornamelijk om de aankondiging van de Redmi Note 9-smartphones draaide, de Mi TV Stick laten zien. Er gingen al langer geruchten over de komst van dit product voor televisies en die zijn nu door Xiaomi bevestigd.

Tijdens de onlinepresentatie heeft Xiaomi enkel kortstondig een frame in beeld gebracht waar de Mi TV Stick op is te zien. De Duitse presentator gaf verder nog geen details en zei alleen dat de Xiaomi Mi TV Stick zal leiden tot een betere en simpelere tv-ervaring. Waarschijnlijk zal het product ergens in de komende maanden op de markt komen. Duidelijk is dat het gaat om een dongle die in een hdmi-aansluiting van een televisie kan worden gestoken en dat een afstandsbediening wordt meegeleverd. Op die remote zitten knoppen voor Google Assistant, Netflix en Prime video.

Op basis van een weergave op Gearbest krijgt de Mi TV Stick wellicht de volgende specificaties. Het product draait op Android 9, waarbij het waarschijnlijk om Android TV gaat. Verder is een Amlogic S905 Y2-quadcoreprocessor aan boord, een Mali-G31-gpu, 2GB ram en 8GB voor opslag. Dit zijn bijna precies dezelfde specificaties als de vorig jaar uitgebrachte Xiaomi Mi Box S. Verder is er ondersteuning voor audioformaten van Dolby en DTS. 4k, hdr en 60fps behoren ook tot de mogelijkheden. Waarschijnlijk is er net als bij de Xiaomi Mi Box S een Chromecast Ultra ingebouwd en zal Netflix in ieder geval in full-hd-resolutie te streamen zijn.

Het is nog onbekend wanneer de Xiaomi Mi TV Stick precies uitkomt en voor welke prijs. In de zoeklijst van Gearbest wordt een prijs van 80 dollar genoemd. Mocht die prijs kloppen dan is de Mi TV Stick bij de release wat duurder dan de Xiaomi Mi Box S.