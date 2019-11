Xiaomi maakt op 2 december hdr-televisies met Android TV beschikbaar

Xiaomi brengt op 2 december twee 4k-televisies uit in Spanje. De Mi TV 4S komt in varianten van 55" en 43" voor respectievelijk 449 en 349 euro. Ook komt de fabrikant met een Mi TV 4A van 32" voor 179 euro. Het is onbekend wanneer de tv's naar de Benelux komen.

De 55"- en 43"-varianten van de Mi TV 4S hebben beide een 4k-lcd met ondersteuning voor hdr. Xiaomi noemt hierbij geen specifieke hdr-standaarden, maar vermoedelijk gaat het in ieder geval om hdr10. De modellen hebben een behuizing die deels van aluminium gemaakt is, inclusief de voeten. Ze bevatten een Mediatek 6886-cpu met vier cores. Ook hebben de tv's 2GB aan ram en 8GB opslagcapaciteit. Beide modellen hebben drie hdmi-aansluitingen en drie usb-poorten en ze ondersteunen bluetooth 4.2 low energy.

De specificaties van de goedkopere Mi TV 4A wijken iets af. Zo heeft de televisie een 720p-lcd zonder hdr-ondersteuning. De 4A heeft, net als de duurdere 4S-modellen, een Mediatek-processor met vier cores, maar een specifiek modelnummer wordt niet genoemd. Het budgetmodel heeft drie hdmi-aansluitingen, twee usb-poorten en ondersteuning voor bluetooth. Hierbij wordt overigens niet specifiek 'bluetooth low energy' genoemd. Het is onduidelijk of de 4A gemaakt is van aluminium, maar afgaande op de productfoto lijkt dit niet het geval te zijn.

De televisies draaien alle drie op Android TV 9. De tv's worden geleverd met een 'slimme' afstandsbediening met geïntegreerde microfoon die gebruikt kan worden voor stemcommando's via de Google Assistent. De afstandsbediening werkt via bluetooth, en bevat onder andere knoppen voor Netflix en Amazon Prime Video. De televisie heeft bovendien, net als andere Android TV-apparaten, een ingebouwde Chromecast. Ook kunnen gebruikers apps als YouTube downloaden via de Play Store.

Voorlopig zijn de televisies alleen aangekondigd voor de Spaanse markt, aangezien het launch event in dat land werd gehouden. De televisies gaan op 25 november in de voorverkoop in Spanje Volgens Xiaomi zullen de televisies onder andere verkocht worden bij Media Markt Spanje. Tweakers heeft Xiaomi benaderd over een eventuele release in de Benelux. Hierover is nog niets bekend.