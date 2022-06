Xiaomi kondigt Mi Box 4S Pro met 8k-ondersteuning aan

Xiaomi heeft in China de Mi Box 4S Pro aangekondigd, de opvolger van de huidige Mi Box S, die ook wel Mi Box 4K heet. De nieuwe settopbox heeft 8k-ondersteuning en HDMI 2.1 aan boord. De prijs ligt in China op omgerekend ongeveer 51 euro.

Xiaomi heeft de productpagina online gezet en het product laten zien tijdens een online evenement. De settopbox ziet er hetzelfde uit, maar kan video's tot een resolutie van 8k decoderen en afspelen. Bovendien ondersteunt het apparaat HDMI 2.1 om 8k-output te kunnen leveren. De Mi Box S heeft HDMI 2.0.

De box heeft bovendien dubbel zoveel opslag aan boord, namelijk 16GB. Het werkgeheugen is met 2GB hetzelfde gebleven. De behuizing toont een USB-poort, HDMI-poort en 3,5mm-jack. Andere details zijn vooralsnog niet bekend. De box draait op Miui For TV. De prijs in China is 399 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 51 euro. Over een eventuele release in Europa of de Benelux heeft de fabrikant niets bekendgemaakt.