Functie om berichten automatisch te laten verdwijnen komt deze maand in WhatsApp

De functie om berichten automatisch te laten verdwijnen, komt vanaf deze maand in WhatsApp. Dat heeft de berichtendienst aangekondigd. Het gaat om een update aan de kant van de server en niet om een update van de app, waardoor niet iedereen de functie tegelijk krijgt.

Nadat WhatsApp eerder deze week een faq-pagina online zette, was het al duidelijk dat deze mogelijkheid zou komen en vanaf nu kunnen gebruikers de functie in hun app aantreffen, zegt WhatsApp. Volgens het Facebook-dochterbedrijf moeten chats daardoor meer aanvoelen als communicatie in de echte wereld, waar hetgeen je zegt immers ook standaard verdwijnt.

Gebruikers kunnen de functie per chat aan- of uitzetten; het automatisch laten verwijderen staat standaard uit. In groepschats kunnen alleen admins verdwijnende berichten aan of uit zetten. Het is niet mogelijk daar zelf een tijdslimiet voor in te stellen zoals bij veel andere chat-apps wel kan. De berichten verdwijnen automatisch na zeven dagen. Als een ontvanger de app zeven dagen niet opent, is het alsnog mogelijk het bericht in een notificatie te zien.

De functie is beschikbaar door in een chat op de naam van het contact te klikken, waarna verdwijnende berichten als optie verschijnt in de lijst die daar al staat. Het gaat om een update aan de serverkant en hangt dus niet vast aan de update van de app die deze week is verschenen.