WhatsApp krijgt optie om chatberichten standaard te laten verdwijnen

WhatsApp-gebruikers krijgen de mogelijkheid om standaard al hun berichten in een-op-eengesprekken automatisch te laten verwijderen. Voorheen dienden gebruikers deze functie handmatig aan te zetten voor individuele WhatsApp-gesprekken.

WhatsApp-moederbedrijf Meta meldt in een blogpost dat de optie al beschikbaar is gemaakt, hoewel Tweakers de functie nog niet heeft kunnen testen. Gebruikers kunnen de feature aanzetten in de privacyinstellingen van WhatsApp, onder 'Default Message Timer'. Nadat de optie is ingeschakeld, worden alle berichten die een gebruiker verstuurt in een-op-eengesprekken automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.

Gebruikers kunnen niet instellen dat hun chatberichten in groepsapps standaard worden verwijderd, aangezien groepsbeheerders de functie in dergelijke gesprekken handmatig moeten inschakelen. De optie voor verdwijnende berichten wordt voortaan wel weergegeven wanneer gebruikers een WhatsApp-groep aanmaken, meldt Meta.

De chatdienst krijgt verder meer mogelijkheden om in te stellen hoelang het duurt voordat een bericht automatisch wordt verwijderd. Voorheen konden gebruikers er alleen voor kiezen om berichten na zeven dagen te laten verwijderen. Met de nieuwe update kunnen WhatsApp-gebruikers er ook voor kiezen om alle berichten na 24 uur of 90 dagen automatisch van de dienst te laten verdwijnen. Er gingen eerder al berichten rond dat de 24-uursoptie zou worden toegevoegd aan het chatplatform.