Meta brengt opensourcebrowserextensie uit om WhatsApp Web te verifiëren

Meta heeft in samenwerking met Cloudflare Code Verify uitgebracht. Dat is een browserextensie die automatisch de authenticiteit van de code op de WhatsApp Web-website verifieert als gebruikers daarop inloggen. De extensie komt naar Chrome, Edge en Firefox.

Het gebruik van Code Verify zorgt er volgens Meta voor dat gebruikers er zeker van kunnen zijn dat als zij WhatsApp Web gebruiken, er niet geknoeid is met de code. Het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp wil het daarmee moeilijker maken voor aanvallers om berichten te onderscheppen van gebruikers die WhatsApp in de browser gebruiken.

Volgens Meta is Code Verify gebaseerd op het concept van subresource integrity. Dat is een beveiligingsfunctie waarmee browsers verifiëren dat de inhoud die ze binnenhalen niet gemanipuleerd is. Dat werkt alleen met losse bestanden, terwijl Code Verify alle bronnen op de volledige pagina controleert, aldus Meta. Om dat op grote schaal te kunnen doen, werkt Meta samen met Cloudflare.

Meta heeft Cloudflare een cryptografische hash gegeven van de JavaScript-code van WhatsApp Web. De Code Verify-extensie vergelijkt vervolgens de code in de browser van de gebruiker met de geverifieerde code in het bezit van Cloudflare. Het vergelijken van hashes om te kijken of er met code is geknoeid, is niet nieuw, zegt ook Meta. Het bedrijf stelt echter dat de manier waarop dat automatisch gaat met Code Verify en de schaal waarop dat nu kan plaatsvinden, vernieuwend is.

Als de extensie is geïnstalleerd, wordt die automatisch geactiveerd als WhatsApp Web bezocht wordt. Met stoplichtkleuren laat de extensie zien of alles in orde is, of dat er problemen zijn. Bij een netwerktime-out of detectie van een mogelijk risico is een oranje cirkel zichtbaar. Als de extensie merkt dat de code niet overeenkomt, wordt het icoontje rood met een uitroepteken. Een klik op het icoontje moet meer informatie opleveren.

De Code Verify-extensie is beschikbaar voor Chrome en Edge. Een Firefox-versie volgt later. Volgens Meta logt de browserextensie geen data, metadata of gebruikersdata en wordt er geen informatie met WhatsApp gedeeld. Ook heeft de extensie geen toegang tot berichten, benadrukt het bedrijf. Het gaat om een opensource-extensie en de broncode staat op GitHub.