WhatsApp test pollfunctie met end-to-end-encryptie

WhatsApp test met een nieuwe bètaversie voor iOS een nieuwe pollfunctie met end-to-end-encryptie. Bètatesters kunnen in groepsgesprekken een enquête maken, waarna groepsleden hun antwoord via de chatdienst kunnen insturen.

Afbeelding via WABetaInfo

De pollfunctie wordt getest via WhatsApp-bètaversie 2.22.6.70 die via Apple TestFlight beschikbaar is, zo merkt WABetaInfo op. Gebruikers kunnen met de functie een enquête direct in de chatapplicatie aanmaken, waarna andere leden van een groepsgesprek hun antwoorden kunnen doorsturen. Heel dit proces is voorzien van end-to-end-encryptie.

Omdat de functie nog getest wordt, zijn de volledige mogelijkheden van de nieuwe functie nog niet helemaal duidelijk. Zo weet WABetaInfo niet of een maker van een poll vooraf bepaalde antwoorden kan invoeren en of alle deelnemers van een groepsgesprek de resultaten kunnen zien. Vooralsnog is de bètaversie alleen voor iOS-apparaten beschikbaar. Vermoedelijk komt er later een testversie uit voor Android en pc. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie voor reguliere gebruikers beschikbaar wordt gemaakt.