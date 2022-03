WhatsApp laat gebruikers het opnemen van spraakberichten pauzeren

WhatsApp brengt in de komende weken verschillende nieuwe spraakberichtfuncties uit, waaronder de mogelijkheid om het opnemen van spraakberichten te pauzeren. Daarnaast wordt het mogelijk om opnamen van anderen buiten de chat te beluisteren.

De chatdienst spreekt over zes nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om spraakberichten terug te luisteren voor verzending. Deze functie zit echter al sinds december in de app. Onder meer het kunnen pauzeren van spraakberichten tijdens het opnemen is wel nieuw voor de chatapp.

De pauzefunctie werd in oktober in een bètaversie van de dienst ontdekt en is een aanvulling op de mogelijkheid om chats terug te luisteren. Gebruikers kunnen op de stopknop drukken in de chatapp, waarna de opname pauzeert. Nu kan de opname vervolgens alleen nog worden teruggeluisterd, maar binnenkort verschijnt er dan op de plek van de stopknop een microfoon. Met het drukken op die microfoonknop gaat de opname verder.

Andere nieuwe functies zijn de mogelijkheid om spraakberichten buiten de chat te beluisteren. Nu moeten gebruikers nog in de chat blijven om de berichten af te luisteren, en stoppen de berichten als de chat wordt gesloten. Gebruikers krijgen boven in beeld een player te zien voor het spraakbericht.

WhatsApp gaat verder onthouden tot waar een gebruiker een spraakbericht heeft beluisterd, ook als de chat wordt afgesloten. Openen gebruikers de chat weer, dan kunnen gebruikers de opname verder beluisteren vanaf dat punt. Voor de update start de opname weer van het begin af aan. Spraakberichten zitten al sinds 2013 in WhatsApp. Tegenwoordig worden er dagelijks zeven miljard spraakberichten verstuurd, stelt WhatsApp.