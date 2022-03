WhatsApp test delen van bestanden tot 2GB

WhatsApp laat een selectieve groep gebruikers mediabestanden met een omvang van tot aan 2GB delen. Momenteel ligt de limiet van de grootte van bestanden die gebruikers kunnen delen nog op 100MB.

Deelnemers aan de test die bestanden groter dan 2GB willen delen, krijgen de melding dat 2GB het maximum is. Reguliere gebruikers krijgen bij het verzenden de melding dat documenten maximaal 100MB mogen zijn. Het gaat vooralsnog om een beperkte groep gebruikers in Argentinië die grotere bestanden dan 100MB kunnen versturen, meldt Wabetainfo na berichtgeving van de Argentijnse site La Nacion.

De hogere limiet voor te delen bestanden is beschikbaar voor een kleine groep bèta-gebruikers op Android en iOS. Niet bekend is of WhatsApp plannen heeft de uitbreiding in meer landen beschikbaar te maken en of de functie uiteindelijk naar alle gebruikers komt. De dienst test regelmatig nieuwe functies in verschillende regio's. Telegram-gebruikers kunnen sinds 2020 bestanden van maximaal 2GB delen.