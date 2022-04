Bètaversie WhatsApp laat gebruikers chatten met niet-opgeslagen nummers

In WhatsApps bètavesie kunnen gebruikers een chat starten door op een telefoonnummer te drukken zonder dat ze dat nummer hebben opgeslagen. Dat telefoonnummer moet dan wel aan een WhatsApp-account zijn gekoppeld.

WABetaInfo merkt op dat het in WhatsApps bètaversie 2.22.8.11 mogelijk is om te drukken op telefoonnummers die in chatberichten zijn gestuurd, waarbij een pop-upmenu verschijnt. In dat menu kunnen gebruikers ervoor kiezen het nummer op te slaan, het nummer te bellen of met dat nummer te chatten. Dat laatste is alleen mogelijk als het nummer al op WhatsApp wordt gebruikt.

In de huidige stabiele versie gaat de gebruiker bij het drukken op een telefoonnummer naar de belapp en verschijnt er geen menu. Het is wel mogelijk om te chatten met telefoonnummers zonder dat deze worden opgeslagen, maar daarvoor zijn externe websites of apps vereist.

Het is niet bekend wanneer de functie naar de stabiele versie van WhatsApp komt. De makers van de chatapp werken aan verschillende nieuwe functies voor de app, zoals een vernieuwde camera-interface, extra spraakberichtenfuncties en het delen van grotere bestanden.