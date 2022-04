Wargaming trekt zich terug uit Rusland en Belarus

De Belarussische uitgever Wargaming vertrekt uit Rusland en Belarus. Waarom het bedrijf hiervoor heeft gekozen, is niet bekend. Wargaming heeft geen specifieke reden voor het vertrek genoemd, maar het heeft vermoedelijk te maken met de oorlog in Oekraïne.

"De afgelopen weken heeft Wargaming een strategische evaluatie uitgevoerd van de bedrijfsactiviteiten wereldwijd. Het bedrijf heeft besloten geen bedrijven meer te bezitten of te exploiteren in Rusland en Belarus en zal beide landen verlaten", laat Wargaming in een LinkedIn-bericht weten. Het hoofdkantoor van de uitgever is gevestigd op Cyprus.

Wargaming schrijft dat het sinds 31 maart bezig is om zijn games over te dragen aan Lesta Studio, dat voorheen onderdeel was van Wargaming en gevestigd is in de Russische stad Sint-Petersburg. Het gaat onder meer om de spellen World of Tanks en World of Warships. Ook gaat Wargaming zijn studio in de Belarussische hoofdstad Minsk sluiten.

De uitgever zegt niet te profiteren van de overdracht en verwacht zelfs 'grote verliezen te lijden als gevolg van de beslissing'. Tijdens de overgangsperiode blijven de games beschikbaar in Rusland en Belarus. Daar worden ze geëxploiteerd door Lesta Studio. Hoe lang het overdrachtsproces precies gaat duren, is niet duidelijk.

Wargaming heeft niet gezegd waarom het vertrekt uit Rusland en Belarus, maar het lijkt erop dat de oorlog in Oekraïne een rol speelt. Vorige maand ontsloeg de uitgever de World of Tanks-regisseur Sergey Burkatovskiy, omdat hij de Russische inval in Oekraïne steunde. Wargaming heeft een studio in Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. De uitgever liet destijds weten dat het zijn best zou doen om de ruim 550 werknemers uit Oekraïne te ondersteunen in hun vlucht uit het land.