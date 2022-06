Kwetsbaarheid in World of Warships-replays maakt uitvoeren externe code mogelijk

Een kwetsbaarheid in de replaytool van de game World of Warships maakt het uitvoeren van externe code mogelijk. Uitgever Wargaming waarschuwt spelers voor het openen van replays van onbekende bronnen.

In de replayfunctie in de client van World of Warships is een kwetsbaarheid ontdekt die het mogelijk maakt voor hackers om code uit te voeren als de replay wordt geopend. Wargaming waarschuwt spelers op de website van World of Warships om geen replaybestanden te openen die ze van onbekenden krijgen.

De kwetsbaarheid zit in versie 0.11.4 van de World of Warships-client. Spelers kunnen hiermee de replay-XML-bestanden openen. Het lijkt alleen om World of Warships te gaan. Voor de World of Tanks en World of Warplanes is geen waarschuwing afgegeven. Wargaming heeft aangegeven te werken aan een oplossing.