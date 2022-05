World of Warships krijgt volledig Nederlandse scheepsvloot in update

Ontwikkelaar Wargaming.net heeft de complete Nederlandse kruiserlijn voor World of Warships aangekondigd. Patch 0.10.4 krijgt elf Nederlandse schepen, waarvan tien in de nieuwe kruiserlijn, plus een Premium-kruiser die spelers kunnen kopen.

Op de developerblog schrijft Wargaming.net dat vanaf de aanstaande update spelers met Nederland als zeevarende natie kunnen spelen. Spelers kunnen de volgende schepen vrijspelen: Tier I Van Kinsbergen, Tier II Gelderland, Tier III Java, Tier IV De Ruyter, Tier V Celebes, Tier VI Kijkduin, Tier VII Eendracht, Tier VIII Haarlem, Tier IX Johan de Witt en Tier X Gouden Leeuw. Ook kunnen spelers de Tier VIII-kruiser De Zeven Provinciёn kopen in de Premium-store.

Tot dusver was het enige speelbare Nederlandse schip de destroyer Friesland, die onder gebracht was in de pan-europese lijn. Tot update 0.10.5 blijven de schepen ook beschikbaar onder deze Europese lijn. De nieuwe schepen zullen een eigen Nederlandse scheepslijn vormen vanaf update 0.10.5. Vanaf dat moment is ook als Nederland te spelen. De Friesland wordt vanaf 0.10.6 aan deze lijn toegevoegd. De Nederlandse kruisers krijgen een uniek type wapen, de airstrike. Deze airstrike kan worden ingeroepen waarna een lading bommen aan parachutes word afgeworpen boven een vijandelijk schip.

De schepen vormen het grootste deel van de Nederlandse vloot dat ontwikkeld is als onderdeel van de Nederlands Oost-Indiëvloot, schrijft Wargaming. De kruisers werden ontwikkeld om weerstand te bieden tegen Japanse kruisers. Patch 0.10.4 staat gepland voor half mei, wanneer de updates die daarna gepland zijn uitkomen, is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt dat begin van het najaar.