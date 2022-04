Sony sluit deze zomer downloadwinkels PlayStation 3 en PS Vita

Sony gaat deze zomer de downloadwinkels voor de PS3 en PS Vita sluiten. De sluiting geldt ook voor de oudere PSP. Daardoor kunnen gebruikers van die consoles vanaf deze zomer geen content meer kopen op die platformen.

De PSN-winkel voor de PS3 en PSP sluiten op 2 juli, die voor de Vita gaat op 27 augustus dicht, zo zegt Sony op de Nederlandstalige support-pagina. Het is nog wel mogelijk om 'cross device content' te kopen die ook werkt op een PS4 of PS5; gebruikers kunnen dan ook nog bij de versies voor PS3 of PS Vita.

Gebruikers zonder PS4 of PS5 die nog krediet hebben op hun PSN-account, krijgen geen geld terug. Het geld blijft staan voor als zij een nieuwere PlayStation kopen. Het downloaden van al eerder gekochte games blijft nog wel mogelijk na de sluiting, zo zegt Sony.

Na het sluiten van de downloadwinkels is het niet meer mogelijk om digitale games of dlc aan te schaffen voor de betreffende consoles.

Sony's PlayStation 3 kwam in november 2006 uit en er zijn 87 miljoen exemplaren van verkocht. Vier jaar geleden ging de console uit productie. De PlayStation Portable kwam in maart 2005 uit en daarvan zijn zo'n 81 miljoen exemplaren verkocht. De PlayStation Vita, die in december 2011 voor het eerst verscheen, was een minder groot succes. Volgens schattingen zijn er zo'n 15 miljoen van verkocht.