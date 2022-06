Bloomberg: Sony wil eigen Xbox Game Pass-tegenhanger voor PlayStation uitbrengen

Sony is naar verluidt van plan om een eigen Xbox Game Pass-equivalent voor PlayStation uit te brengen. Het abonnement onder codenaam Spartacus geeft klanten net als bij de Xbox Game Pass onbeperkt toegang tot een catalogus van videogames.

De dienst moet de bestaande abonnementen voor PlayStation Plus en PlayStation Now samenvoegen, zo vertelt een anonieme bron aan Bloomberg. Het medium wist ook documenten over Spartacus te bemachtigen. Naar verluidt komt de dienst ergens in de lente van 2022 uit.

Spartacus zou drie tiers aanbieden. De goedkoopste optie lijkt op het huidige PlayStation Plus, waarbij klanten toegang krijgen tot de online diensten van Sony. Hier zitten ook maandelijks gratis games bij inbegrepen. De tweede optie geeft gebruikers daarnaast toegang tot een 'grote bibliotheek' van PlayStation 4-games en uiteindelijk ook titels voor de PlayStation 5. Tot slot krijgen afnemers van de derde en vermoedelijk duurste variant ook nog de mogelijkheid games te streamen, langer demo's te spelen en toegang tot klassieke PlayStation 1-, 2-, 3- en PSP-games.

Sony heeft het bestaan van een gameabonnement bevestigd noch ontkend. Eerder zei een topman van het Japanse bedrijf daarentegen wel dat het direct uitbrengen van gloednieuwe games via een dergelijk abonnement 'financieel niet logisch' is.

De vermeende structuur van Sony's Spactacus lijkt enigszins op de Xbox Game Pass van concurrent Microsoft. Afnemers van dat abonnement kunnen kiezen uit een onbeperkte toegang tot een vaste gamebibliotheek voor pc of consoles. Daarnaast is er een Ultimate-variant van het abonnement beschikbaar dat alle platformen inclusief smartphones omvat en daarnaast Xbox Live Gold en Cloud Gaming aanbiedt.