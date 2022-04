Sony maakt Red Dead Redemption 2 en God of War beschikbaar op PlayStation Now

Sony voegt in juli verschillende nieuwe games toe aan zijn gamestreamingdienst PlayStation Now. Onder deze line-up vallen onder andere Red Dead Redemption 2 en de God of War-game uit 2018. Enkele games uit de line-up zijn slechts tijdelijk beschikbaar.

De nieuwe games worden op dinsdag 6 juli toegevoegd aan het aanbod van PlayStation Now-games, meldt Sony op het PlayStation-blog. Red Dead Redemption 2 blijft beschikbaar tot 1 november 2021 en is alleen speelbaar via een PS4 of PS5. Sony voegt ook Judgment toe. Die game is gemaakt door het team achter de Yakuza-franchise en volgt een detective die een reeks moorden onderzoekt. Die titel is tot 4 oktober beschikbaar via PS Now.

Verder voegt het bedrijf enkele andere grote games toe aan de dienst, in de vorm van God of War en Nioh 2. Sony noemt geen einddatum bij die titels. Verder maakt het bedrijf indiegame Moving Out, Olympic Games Tokyo 2020, en Nascar Heat 5 beschikbaar op de dienst.

PlayStation Now is een dienst waarmee abonnees PlayStation-games kunnen downloaden of streamen. PS Now is bruikbaar op de pc en de PlayStation 4 en 5. Pc-gebruikers kunnen enkel games streamen, maar abonnees met een PS4 of PS5 kunnen PS4-games uit het PS Now-aanbod ook downloaden en lokaal spelen. Sony hoogde de streamingresolutie eerder dit jaar op naar 1920x1080 pixels, waar de streamingdienst eerder werkte op een 720p-resolutie.