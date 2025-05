Windows 11-update zorgt voor problemen bij Red Dead Redemption 2

Een recente update voor Windows 11 21H2 zorgt ervoor dat de pc-versie Red Dead Redemption 2 niet meer te spelen is. Microsoft erkent het probleem met update KB5023774 en raadt gebruikers aan om het besturingssysteem te updaten naar Windows 11 22H2.

Op 28 maart introduceerde Microsoft een optionele update voor Windows 11 versie 21H2, Windows Update KB5023774. Deze update bracht volgens Microsoft enkele verbeteringen met zich mee, maar zou volgens sommige Red Dead Redemption 2-spelers er ook voor zorgen dat deze game niet meer te spelen valt.

Gamers die de game willen opstarten via de Rockstar Game Launcher, melden na het installeren van de Windows-update immers dat het spel niet van start wil gaan, ook al hebben ze op de Play-knop gedrukt.

Microsoft is zich bewust van het probleem en raadt getroffen gamers aan om Windows 11 bij te werken naar versie 22H2. Dat zou volgens het bedrijf de problemen met Red Dead Redemption 2 moeten verhelpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf zegt dat het samen met Rockstar de problemen aan het onderzoeken is. Het is niet duidelijk wanneer het bedrijf met een fix zal komen.