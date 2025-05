Microsoft blokkeert 'gevaarlijke' bestandsextensies in OneNote

Microsoft gaat 'gevaarlijke' bestandstypes in OneNote-notities voortaan automatisch blokkeren. Het bedrijf wil hiermee het aantal malware-aanvallen, die steeds vaker via de notitie-app worden uitgevoerd, helpen terugdringen. De wijziging zal in versie 2304 van OneNote van kracht gaan.

De maatregel geldt enkel voor de OneNote-app in Microsoft 365, de OneNote-app in Office 2021, Office 2019 en Office 2016. De wijziging komt volgens Microsoft niet naar de Android-, Mac, iOS- en Windows 10-versies van de notitieapp. Het is onduidelijk of daar in de toekomst nog verandering in komt. De lijst met gevaarlijke bestandstypes is volgens Microsoft dezelfde als die van Outlook, Word, Excel en PowerPoint en bevat bestandstypes zoals .app-, .gadget-, .htc-, .iso-, .jar-, .js- en .exe-extensies.

In februari van dit jaar stelden enkele securitybedrijven waaronder Cyble Research & Intelligence Labs, Proofpoint en Trustwave vast dat hackers steeds vaker gebruikmaken van Microsoft OneNote-bestanden om malware te verspreiden. Deze hackers verspreiden in zulke gevallen .one-notitiebestanden waarin scripts vervat zitten die vervolgens macro’s kunnen activeren om malware of trojans te downloaden. Deze bestanden kunnen de computer van een gebruiker enkel infecteren als die gebruiker de waarschuwing van Microsoft OneNote heeft genegeerd bij het aanklikken van een bijgevoegd bestand van de notitie.