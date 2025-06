Microsoft haalt OneNote-app voor Windows 10 uit zijn winkel

Microsoft heeft woensdag OneNote for Windows 10, de in Windows 10 geïntegreerde OneNote-app, uit de Microsoft Store gehaald. Nu is alleen nog een enkele OneNote-app beschikbaar, die een fusie is van OneNote for Windows 10 en de Microsoft 365-versie van de app.

Vorig jaar kondige Microsoft al aan dat OneNote for Windows 10 ging verdwijnen. In een bericht schrijft het bedrijf dat de gedownloade app van de oude versie blijft werken, maar dat het geen nieuwe beveiligingsupdates meer krijgt.

De OneNote-app die nu beschikbaar is in de Microsoft Store is een fusie van de OneNote for Windows 10-app en de versie die in het Microsoft 365-abonnement zit. Microsoft zegt dat het geen nieuwe app heeft gemaakt, maar dat het functies toevoegt aan de huidige OneNote-app. Deze heeft onder meer een nieuw ontwerp en kan direct worden geopend via de Surface Slim Pen 2, die werkt met de Surface Duo 2-telefoon en ondersteunende Windows-pc's.

Update, 20.38 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat OneNote for Windows 10 in oktober 2025 de end-of-life-status bereikt. Dit bleek echter niet te kloppen. Er komen geen feature-updates meer uit. Daarom is het artikel aangepast.