Dark Souls-achtige game Wo Long: Fallen Dynasty verschijnt op 3 maart 2023

Wo Long: Fallen Dynasty, de nieuwste game van Nioh-ontwikkelaar Team Ninja, verschijnt op 3 maart 2023 voor PlayStation-consoles, Xbox-consoles en pc. Daarnaast is het spel bij release gelijk beschikbaar op Game Pass.

Het was al bekend dat Wo Long: Fallen Dynasty begin 2023 ging uitkomen, maar er was nog geen specifieke releasedatum bekend. Deze is woensdag via de officiële Twitter-pagina van de game bekendgemaakt. Wat het spel precies gaat kosten, is nog niet duidelijk. De pre-orders zijn nog niet beschikbaar, maar de website toont wel dat er verschillende versies van het spel verschijnen: een standaardversie die zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar is, een steelbook-versie en een Digital Deluxe-versie.

Wo Long: Fallen Dynasty is gebaseerd op de Roman van de Drie Koninkrijken, een Chinese roman uit de 14e eeuw, en volgt het verhaal van een militielid in de latere Han-dynastie, die een aanval van demonen probeert af te slaan. Hierbij komt de spelers verschillende beroemde krijgers uit de roman tegen. De gameplay van Wo Long lijkt op de Dark Souls-games van FromSoftware en de Nioh-serie, waar Wo Long-ontwikkelaar Team Ninja eerder aan heeft gewerkt. In deze spellen moet de speler goed letten op de bewegingen van zijn tegenstanders en op de juiste momenten moet toeslaan.