Monster Hunter-achtige game Wild Hearts komt uit op 17 februari 2023

Electronic Arts en Koei Tecmo hebben Wild Hearts onthuld. De game, waarvan de gameplay doet denken aan de Monster Hunter-serie van Capcom, moet op 17 februari 2023 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc. Het spel gaat 70 euro kosten.

De trailer van Wild Hearts laat Azuma zien, een fantasieversie van feodaal Japan. Daar neemt de speler het in zijn eentje of met maximaal twee andere spelers op tegen grote monsters genaamd Kemono. Die teisteren de inwoners van Azuma door het land onleefbaar te maken en een spoor van vernieling achter zich te laten.

Net als in de Monster Hunter-spellen beschikt de speler over verschillende soorten tools om de monsters te lijf te gaan. In dit geval kan de speler verschillende houten constructies genaamd Karakuri bouwen. Dit kunnen stellages zijn waar de speler vanaf kan springen met een glider tot apparaten die harpoenen afschieten.

Wild Hearts was al eerder aangekondigd, maar toen was de naam van het spel nog niet bekend en werd er geen gameplay getoond. EA en Koei Tecmo spraken over een ‘jaagspel’, maar legden toen niet uit wat die term inhield.