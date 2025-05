Release piratenspel Skull & Bones is uitgesteld naar 9 maart 2023

Ubisoft heeft de release van Skull & Bones verplaatst naar 9 maart 2023, omdat er meer tijd nodig is voor 'het afmaken' van de piratengame. Het spel zou aanvankelijk op 8 november uitkomen voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5, pc en Stadia.

In een verklaring schrijft Ubisoft dat het spel zo goed als klaar is, maar dat het extra tijd nodig heeft om Skull & Bones 'goed tot zijn recht te laten komen'. De ontwikkelaar schrijft dat het veel feedback van spelers heeft ontvangen tijdens de afgelopen testrondes en dat het Skull & Bones wil verbeteren op basis van die feedback. Voor de release van de piratengame in maart 2023, laat Ubisoft een open bèta plaatsvinden. Wanneer geïnteresseerden daaraan kunnen deelnemen, is nog niet bekend.

In Skull & Bones starten spelers als een outcast die een schipbreuk heeft overleefd op het eiland St Anne. In het begin van spel krijgen ze een klein zeilschip en kunnen ze later verschillende soorten schepen craften. Zo zijn er vrachtschepen, ontdekkingsschepen en schepen die meer geschikt zijn voor gevechten op zee. Het spel is alleen of samen met vrienden en onbekenden te spelen, en kent PvP-elementen. Tweakers heeft in augustus een preview over Skull & Bones gepubliceerd.