Europese Commissie wil fabrikanten aansprakelijk stellen bij schade door AI

De Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsregels moderniseren. Daarbij wil het onder meer fabrikanten van apparaten met kunstmatige intelligentie aansprakelijk stellen voor schade. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Europese lidstaten.

De huidige aansprakelijkheidsregels zijn ruim veertig jaar oud, meldt de EC. De vernieuwde regels moeten duidelijk maken wie aansprakelijk is wanneer er schade is veroorzaakt door een apparaat of software dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie.

Er liggen twee voorstellen van de Europese Commissie klaar. Het eerste voorstel gaat over 'het moderniseren van bestaande regels inzake de risicoaansprakelijkheid van fabrikanten voor producten met gebreken, van slimme technologie tot geneesmiddelen'. Wanneer consumenten bijvoorbeeld schade ondervinden van 'onveilige producten die van buiten de EU zijn geïmporteerd', dan kunnen ze zich voor schadevergoeding tot de importeur of de vertegenwoordiger van de fabrikant in de EU wenden, meldt de commissie. Verder moeten de nieuwe aansprakelijkheidsregels de bewijslast meer bij de fabrikant neerleggen, in plaats van de consument. Die moet bewijzen dat zijn producten veilig zijn voor gebruikers en aan alle wettelijke eisen voldoen.

Het tweede voorstel gaat specifiek over 'het harmoniseren van de nationale aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie, waardoor slachtoffers van AI-gerelateerde schade gemakkelijker schadevergoeding kunnen krijgen'. Hierbij kan het gaan om verschillende soorten vormen van schade, waaronder privacyschending of het verlies van gegevens. Een persoon die bijvoorbeeld gediscrimineerd is tijdens een sollicitatieprocedure door het gebruik van bepaalde algoritmes kan door de nieuwe regels ook makkelijker in aanmerking komen voor een schadevergoeding, zegt de EC.

Omdat de voorstellen nog moeten worden goedgekeurd, is het niet zeker of en wanneer de nieuwe aansprakelijkheidsregels worden ingevoerd.