'EU wil bewijs van providers dat techbedrijven netwerkkosten moeten betalen'

De Europese Commissie wil volgens Bloomberg bewijs zien van telecomproviders dat techbedrijven als streamingdienstaanbieders moeten meebetalen aan netwerkkosten. Daarvoor wil de Commissie vragenlijsten opsturen naar providers en techbedrijven.

In de vragenlijst naar telecomproviders komen volgens Bloomberg vragen waarmee gepeild zal worden hoeveel het dataverbruik de laatste drie jaar is gestegen, waar dat verbruik vandaan komt en hoeveel dat extra verbruik ze kost. Techbedrijven, waarmee onder meer aanbieders van streamingdiensten worden bedoeld, worden gevraagd met hoeveel hun kosten zijn gestegen. Ook wil de Europese Commissie weten wat hun relatie is met telecomproviders en of er signalen zijn van 'marktfalen' als het gaat over hoe data aan klanten wordt geleverd.

De vragenlijsten dateren van april. Een bron zegt dat de vragenlijsten nog opgestuurd moeten worden. In de komende weken moeten de vragenlijsten klaar zijn. Eind dit jaar zou de Europese Commissie een voorstel klaar willen hebben waarin staat hoe techbedrijven eventueel moeten bijdragen aan netwerkkosten.

Onder meer Eurocommissaris Margrethe Vestager vindt dat techbedrijven als Meta, Alphabet en Netflix moeten betalen voor telecomnetwerken. De grote techbedrijven genereren heel veel internetverkeer, wat door providers moet worden betaald, is het idee. Die providers kunnen dat geld dan weer investeren in hun netwerken en deze zo verbeteren.

Frankrijk, Italië en Spanje zijn volgens Reuters voor het plan dat techbedrijven moeten meebetalen. Nederland en Duitsland vinden volgens Bloomberg weer dat de Commissie moet wachten op een analyse van de Europese telecomwaakhond en in gesprek moet gaan met lidstaten en Europeanen, voordat er een besluit wordt genomen.