Duitse overheid acht iOS veilig genoeg voor verwerking overheidsinformatie

De Duitse overheid heeft de beveiligingsfuncties van iOS en iPadOS onderzocht en acht deze besturingssystemen veilig genoeg om gebruikt worden in een overheidscontext. De besturingssystemen zouden voldoen aan de Common Criteria-veiligheidsnormen.

Het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stelt in een persbericht dat de standaard mail-, agenda- en contacten-app op iOS- en iPadOS-toestellen eveneens voldoen aan de Common Criteria for Information Technology Security Evaluation-normen. Dat is een internationale standaard die gehanteerd wordt om cyberbeveiliging van computersystemen aan te duiden. Hierdoor komen de mobiele apps van Apple volgens de overheidsdienst in aanmerking om vertrouwelijke federale overheidsinformatie te verwerken.

Volgens de overheidsdienst heeft Apple ingestemd met de onafhankelijke beoordeling van de beveiligingsfuncties van zijn besturingssystemen en zou het Amerikaanse bedrijf ook in de toekomst de nodige medewerking willen verlenen. Hoe de medewerking er deze keer uitzag, is niet duidelijk. De Duitse overheidsinstantie meldt ook niet welke versie van iOS en iPadOS het heeft onderzocht en hoe die onderzoeken zijn verlopen. Het is overigens niet bekend of het BSI ook onderzoek doet naar de beveiliging van andere mobiele besturingssystemen zoals het Android-besturingsysteem van Google.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 17:54 50

05-10-2022 • 17:54

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Reacties (48)

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CyberJohn 5 oktober 2022 18:55
Wellicht goed om te vermelden dat het BSI wel onderzoek gedaan heeft naar andere merken. Zo heeft Samsung de BSI VS-NFD CERTIFICATION.

Samsung toestellen voldoen ook aan de Commom Criteria wanneer uitgerold via het Knox platform en juiste configuratie. Hier een lijst met toestellen die daaraan kunnen voldoen.

Sterker nog, Samsung was het eerste telefoon merk die hieraan voldeed, rond de lancering van de Galaxy S4.

[Reactie gewijzigd door CyberJohn op 24 juli 2024 04:36]

GroeneThee @CyberJohn5 oktober 2022 19:39
Dit lijkt mij nuttige info die wat mij betreft ook aan het artikel mag worden toegevoegd.
begintmeta @GroeneThee6 oktober 2022 17:38
Er is bij het BSI zelf best veel info te vinden, ik heb een aantal links in het feedback-topic geplaatst. forumtopic: Duitse overheid acht iOS veilig genoeg voor verwerking...

Een goedgekeurd Android-platform is bijvoorbeeld dit Rohde & Schwarz-product .

Verder zijn er voorwaarden aan de goedkeuring van de Apple-devices: er moet MDM worden gebruikt en een VPN. Verdere details (er zijn nog meer voorwaarden) zijn helaas niet vrij toegankelijk.

Het is denk ik ook goed te weten dat VS-NfD (Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch) de laagste vertrouwelijkheidsclassificatie is, daarboven heb je in D (vziw) VS-vertraulich, geheim en streng geheim.

[Reactie gewijzigd door begintmeta op 24 juli 2024 04:36]

dutchnltweaker 5 oktober 2022 18:00
Toch zou je als overheid niet afhankelijk moeten zijn van een partij als, microsoft, Google en of Apple. Ik pleit nog steeds voor een Europees based systeem. Een OS als sailfish https://jolla.com/ zou je als EU toch in willen investeren?
fsfikke @dutchnltweaker5 oktober 2022 18:01
Dan is de vraag: voldoet Sailfish aan de Common Criteria-veiligheidsnormen?

In eerste instantie moet een OS technisch voldoen, daarna kan je pas naar secundaire voordelen kijken.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 24 juli 2024 04:36]

Cynenza @fsfikke5 oktober 2022 19:02
Vraag is denk ik wel wat makkelijker te toetsen is. Is het technisch voldoende, of is het veilig? Ik denk dat bij het verwerken van informatie het veiligheidsvraagstuk voorop zou moeten staan.
TheVivaldi @Cynenza5 oktober 2022 19:39
Rusland heeft een eigen versie van SailfishOS voor overheidsgebruik. Oké, zeker gezien de huidige tijden zou dat niet heel verstandig zijn om over te nemen, maar ik wil maar zeggen dat het dus prima mogelijk is. Als Rusland het kan, kunnen wij het zeker.
The Realone @TheVivaldi5 oktober 2022 19:49
Vind je het goed als ik niet zo'n hoge pet op heb van wat Rusland allemaal wel kan?
TheVivaldi @The Realone5 oktober 2022 19:50
Als dat is wat je uit mijn reactie haalt, dan heb je het niet helemaal goed begrepen.
Verwijderd @TheVivaldi5 oktober 2022 20:04
En jij realone weer niet. Rusland doet zich groter voor dan het is, dat wordt steeds meer duidelijker. Wat voor de Russen goed genoeg is, wil niet zeggen dat het aan onze standaarden voldoet.

Heel die communicatie in de oorlog verloopt kennelijk via niet beveiligde verbindingen waardoor de Amerikanen alles kunnen meeluisteren. Die Russen hebben andere eisen aan een os.

Lang verhaal kort, het is niet zo makkelijk om een waterdicht systeem te maken.
TheVivaldi @Verwijderd5 oktober 2022 20:06
En jij realone weer niet. Rusland doet zich groter voor dan het is, dat wordt steeds meer duidelijker. Wat voor de Russen goed genoeg is, wil niet zeggen dat het aan onze standaarden voldoet.
Dat zei ik ook niet. Ik zei dat wij er een goed, overheidsgetrouw besturingssysteem van kunnen maken, gezien Rusland al een precedent heeft gezet. Het wil niet zeggen dat het waterdicht is, maar ze zullen niet slechts 2 regels code hebben veranderd aangezien er constant aan gewerkt wordt door OMP.

En "andere eisen" vind ik sowieso een beetje een flauw argument. Dan kan ik ook zeggen dat onze privacywetgeving niet deugt aangezien ze in Duitsland veel verder gaan en dus "andere eisen" stellen. Maar dat zegt toch niet dat onze privacywetgeving slecht is?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 04:36]

The Realone @TheVivaldi5 oktober 2022 20:43
Ik begreep jou wel, maar jij mij niet. Ik zal uitleggen wat ik bedoel: zeggen dat Rusland het kan komt op mij een beetje over als zeggen dat ik het kan. Geloof me, dat is niet best. Daardoor is "dat Rusland het kan" helemaal geen argument om te zeggen dat je met wat meer kennis en kunde een Sailfish variant kunt maken die aan onze eisen voldoet.
RaJitsu @Cynenza6 oktober 2022 08:11
Waarbij dat systeem als de norm gezien wordt en je toch weer een politicus zal hebben die liever zijn iPhone of Androidtelefoon gebruikt voor zaken terwijl dat niet de bedoeling is met alle gevolgen van dien.

Zolang er geen alternatief is dat in de consumentenmarkt het goed doet, is het verstandiger om gewoon een toestel te nemen dat men graag gebruikt en indien nodig deze veiliger te maken met een MDM-oplossing.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 24 juli 2024 04:36]

eL_Jay @dutchnltweaker5 oktober 2022 20:27
Volgens mij voldoet een iPhone in NL ook niet.

Ikzelf gebruik bij een rijksdienst een iPhone met daar boven op een BlackBerry omgeving waar de meest gevoelige data achter schuil gaat.

Ik ben heel blij dat bij ons voor Apple is gekozen. Goede hard- en software waardoor er gelikte maatwerk software ontwikkeld kan worden die mij helpt mijn werk beter en veel efficiënter uit te voeren.
Ik denk niet dat mijn dienst zo'n goede ict huishouding zou hebben als er voor Android was gekozen.

[Reactie gewijzigd door eL_Jay op 24 juli 2024 04:36]

MazDaMan1970 @eL_Jay5 oktober 2022 21:21
Heb zowel zakelijk met iOS, als Android gewerkt en tegenwoordig is Knox, van Samsung net zo veilig, mits je net zoals bij iOS, maar met MDM werkt, als extra laag security.
er0mess @dutchnltweaker5 oktober 2022 18:29
Door juist nog een OS een goedkeuring te geven voor veilig gebruik worden ze alleen maar minder afhankelijk van één systeem.

Dat ze IOS hebben goedgekeurd betekend natuurlijk niet automatisch dat ze overstappen op (alleen) IOS

[Reactie gewijzigd door er0mess op 24 juli 2024 04:36]

Rumpelstiltskin @dutchnltweaker5 oktober 2022 18:38
Waarom zou dat beter zijn?

Als eu kan je wet en regelgeving opstellen waar ook dit soort bedrijven zich aan moeten houden. Daarnaast denk ik dat het zorgvuldiger definiëren van veiligheidregels waar een OS moet voldoen eerlijker is voor marktwerking dan het investeren in een eigen OS. Dat laatste zal meer risico’s met zich meenemen dan het eerste.
PureTryOut @dutchnltweaker5 oktober 2022 18:56
Zelf zou ik het vooral belangrijk vinden dat het gebruikte systeem compleet transparant en open-source is, en het liefst volledige compatible met reproducible builds. Pas dan kun je er zeker van zijn dat wat je gebruikt veilig is. SailfishOS is helaas grotendeels proprietary (de UI en alle core apps met uitzondering van de browser).
Tomatoman @dutchnltweaker5 oktober 2022 19:34
Toch zou je als overheid niet afhankelijk moeten zijn van een partij als, microsoft, Google en of Apple. Ik pleit nog steeds voor een Europees based systeem.
Ik zie niet in waarom afhankelijkheid van Microsoft, Google of Apple slecht zou zijn maar diezelfde afhankelijkheid van een ‘Europees based systeem’ goed zou zijn. Daarmee ruil je simpelweg de ene vendor lock-in om voor de andere, zonder dat daar evidente voordelen aan zitten.
bzzzt
@dutchnltweaker6 oktober 2022 09:53
Het ontwikkelen van mobiele OSen is toch geen overheidstaak? Dat kan prima door private partijen gedaan worden die hopelijk met elkaar concurreren. De overheid kan dan prima eisen stellen en keuringen doen. Zo werkt het met vrijwel alle andere goederen van levensmiddelen tot auto's.
blorf @dutchnltweaker6 oktober 2022 11:37
Ze zijn veel te selectief in zaken die ze onder beveiliging laten vallen. Een besturingssysteem van een computer dat meer permissies heeft dan de eigenaar is niet veilig. Een computer waarop de eigenaar geen duidelijk inzicht in de (online) activiteiten van lokale programmatuur ook niet. En een omgeving waarbinnen ongemerkt informatie over de eigenaar wordt verzameld is het verre tegenovergestelde van veilig.
deniz280 @dutchnltweaker6 oktober 2022 16:58
Die mensen hebben geen verstand van techniek. Die laten zich gewoon omver praten door een paar stevige lobbyisten en job done.
Silent7 5 oktober 2022 18:00
Nou nadat duidelijk werd dat Merkel afgeluisterd werd door USA neem ik wel aan dat ze flink scherp kijken nu in DLD, dus dat deze mededeling echt iets zegt over de veiligheid, dat zou mooi zijn..
Iblies @Silent75 oktober 2022 19:38
Dat wordt al heel gauw een heel kale telefoon zonder apps, zonder bluetooth, wifi die automatisch uitgaat, aangepaste DNS, en nog een aantal x-opties om ervoor te zorgen dat je als overheidsambtenaar/volksvertegenwoordiger niet gevolgd.


Ik vind altijd fascinerend dat het relatief makkelijk is om een fingerprint te creëren waar je makkelijk mee te tracken bent maar dat er nog steeds geen duidelijke richtlijnen zijn vanuit de overheid naar iig bedrijven en naar hunzelf.

nieuws: Minister Kamp kreeg mail van ambtenaren op privé-Gmail-account - update
nieuws: Kabinet voert geen breed onderzoek uit naar gebruik privé-e-mail mini...

Als je anno 2022 naar de tweede kamer kijkt met allerlei soorten telefoontjes is er nog niet veel veranderd kwa hardere richtlijnen.
raro007 @Iblies5 oktober 2022 23:41
Bluetooth en WiFi kan niet uit op ios toch?
batjes @raro0076 oktober 2022 10:59
Staat nooit helemaal uit. Bluetooth blijft volgens mij zelfs aanstaan als je het toestel gewoon uitschakelt.
Verwijderd @Silent75 oktober 2022 18:33
zal ze ongetwijfeld gaan tegenvallen.
ECHELON/PRISM heeft z'n neus in alle communicatie zitten en ik denk dat het totaal niet uitmaakt welk toestel je gebruikt.
jjobar @Verwijderd5 oktober 2022 18:53
Idd, zodra je 3 letterige instanties (of in Nederland 4 letterige) achter je aankrijgt dan helpt geen enkele keuze in toestel of OS meer.....
Blokker_1999
@Verwijderd5 oktober 2022 18:57
Echelon? Grapjas. Dat was een NSA project van rond de eeuwwisseling waarbij toen beweerd werd dat ze in realtime konden meeluisteren met zowat alle communicatie op aarde. Als er achteraf 1 ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat dat project helemaal niet zo groots of goed was als men beweerde.
Verwijderd @Blokker_19995 oktober 2022 19:23
'was'? Waarom niet nog steeds 'is' en iets als PRISM is een zoekmachine voor de bak data die ECHELON in het sleepnet heeft zitten?

Groots en goed zijn subjectieve dingen. Ze hebben er in elk geval bewezen industriele spionage mee gepleegd.
Over het algemeen is de Amerikaanse intel prima dus of het nou ECHELON heet of iets anders boeit niet echt. Geef het beestje maar een naam. Het gaat erom dat ze het kunnen. Toen en nu.
Verwijderd @Blokker_19995 oktober 2022 19:12
Ga er maar vanuit dat men de middelen heeft om dat te kunnen doen. Zeker met de aanslagen binnen Europa. Zijn bedrijven die licenties op zulk soort software verstrekken voor miljoenen op jaarbasis.
Mario 5 oktober 2022 17:58
Vraag me dan af in hoeverre de gebruikers dit kunnen personaliseren want als zo'n toestel gestolen wordt terwijl er geen codes/face-id op zit omdat de gebruiker dat niet nodig acht, dan kan men toch wel wat inzien lijkt me.
Keypunchie
@Mario5 oktober 2022 18:06
Zoals gezegd kan met MDM bepaalde beveiliging worden afgedwongen, maar dat gaat verder:

Met MDM is het ook mogelijk om op afstand alle data ik beheerde toestellen te verwijderen.

Ook is het mogelijk om bvb. data te ‘silo’en’. Bloedirritant was dat, kon je niet knippen/plakken… (geen idee of je wel kon screenshotten, want dan was automatische textherkenning een omweg geweest)
PhilipsFan @Keypunchie5 oktober 2022 18:14
Dat is dan weer een voorbeeld van hoe MDM gewoon te ver kan gaan. Een passcode of face-id verplicht stellen begrijp ik. Maar knippen en plakken blokkeren is bloedirritant.

Bij mijn werkgever hebben ze Citrixbaggerapps om de agenda van buitenaf te kunnen bekijken. Met een verplichte, VIJFcijferige pincode die elke MAAND moet worden veranderd! Dan heb je het als beheerder ECHT niet begrepen. Pincodes zijn niet bedoeld om regelmatig te veranderen, zeker als je ze niet zelf mag bedenken. Ook een opnummersysteem werkt dan niet, als je het een week niet gebruikt ben je het nummer vergeten en mag je na 3 pogingen WEER de helpdesk gaan bellen.

Gevolg: ik draai op m'n desktop een programmaatje dat m'n Outlook agenda uitleest en synchroniseert met Google Calendar. Want ik wil ook buiten kantoor m'n agenda kunnen inzien, anders is mijn leven niet werkbaar. Ja, het is in theorie een mogelijk datalek, maar ik heb het zo ingesteld dat bijlagen van afspraken niet worden gesynchroniseerd. Tja, als de beheerders het beroerd inrichten, gaan gebruikers er omheen werken. En gebruikers zijn altijd handiger.
Blokker_1999
@PhilipsFan5 oktober 2022 19:06
In een goede container kan je knippen en plakken binnen de container. Dat het bloed irritant is? Kan zijn. Maar dan is er een security dienst die data veiligheid boven het gebruiksgemak plaatst.

En dat hoeft trouwens niet altijd met een MDM oplossing te zijn, zelfs zonder MDM oplossing bestaan er zulke systemen. Blackberry UEM kan je bijvoorbeeld zonder MDM gebruiken waarbij de Blackberry apps alsnog een eigen, gedeelde container gebruiken.

Veranderende PIN codes horen inderdaad niet, maar de vraag om een bijkomende PIN code is ook niet abnormaal. Al zie ik daar liever dat ze biometrische identificatie toestaan. Het doel daar is om zeker te zijn dat wanneer jij je toestel even doorgeeft, bijv. je kinderen die een spel spelen of foto's tonen aan derden, dat zij niet snel even in je bedrijfsgegevens kunnen terwijl zij je ontgrendelde telefoon vasthebben.

En gebruikers mogen dan wel handiger denken te zijn, ik heb recent verdomd veel moeite moeten doen om security ervan te overtuigen dat ik toch echt niet kan zien welke gebruikers een bepaald systeem misbruiken dat we gevonden hebben. Ik mag hopen dat de beheerders bij jouw even vriendelijk zijn.
supersnathan94
@Mario5 oktober 2022 18:05
Bij deze apparaten wordt dit vanaf fabriek geleverd met management profiles. Apple levert de toestel vanuit de doos met een blueprint die een security tak van een bedrijf of overheid aanlevert en daarin zitten bepaalde zaken als verplicht (zoals op lockscreen een melding dat het toestel gemanaged wordt door een corporate en een email adres waar je naar kunt mailen als je hem per ongeluk vind, maar ook afgedwongen dat er een wachtwoord met letters op zit ipv cijfers en dat FaceID verplicht is.) en dat kun je dan in de setup niet overslaan of wijzigen.
Blokker_1999
@supersnathan945 oktober 2022 19:01
Gewoon DEP enrolled device waarbij je je Apple Busniess Manager, waarin je dus al je devices kunt oplijsten, koppelt aan een MDM oplossing, waarmee je je devices gaat beheren. Die MDM oplossing kan dan weer policies gaan pushen naar je device en dus vereisten stellen.

In de eerste minuten nadat je je aanmeld op dat device zal er nog niet veel afgedwongen worden, maar met de juiste MDM software kan het heel snel gaan. Het voordeel is dat alles afhangt van het serienummer van je toestel en je dus perfect heel het OS kunt herinstalleren als recovery optie als het moet en alles er weer netjes op komt te staan.

Apple doet dus zelf niet veel, je bepaald zelf welke MDM provider je wenst te gebruiken en welke policies je naar je device wenst te pushen. Dat kan met specifieke software voor Apple platformen, maar dat kan evenzeer met Microsoft's oplossing zijn. En dat is niet beperkt tot iPhones.
supersnathan94
@Blokker_19995 oktober 2022 20:37
Ja precies. Kan idd net zo goed MS intune zijn of andere MDM oplossing.


Maar in principe worden die profiles actief opgehaald op het moment dat je een wifi of 4/5g verbinding hebt dus dat zal toch redelijk snel gaan. Iig voordat je de hele setup doorlopen hebt. Anders heb je er niet zoveel aan.
bommel @Mario5 oktober 2022 18:00
Je kunt met device management policies zaken als een (complexe) toegangscode afdwingen
PlantedRabbit @Mario5 oktober 2022 18:01
Door het instellen van een MDM policy op het toestel kan het gebruik van een toegangscode worden verplicht. Ik geloof zelfs nog dat hier dan ook bepaalde eisen aan gegeven kunnen worden vanuit MDM
Luchtbakker @PlantedRabbit5 oktober 2022 20:29
Door het instellen van een MDM policy op het toestel kan het gebruik van een toegangscode worden verplicht. Ik geloof zelfs nog dat hier dan ook bepaalde eisen aan gegeven kunnen worden vanuit MDM
Wij hanteren op iPhones meer policy's dan alleen toegangscode plicht. Maar ook blokkade van domeinen, files niet openen in bijvoorbeeld Excel vanaf een externe bron, instellingen die niet gewijzigd kunnen worden, wipen van iPhones bij bepaalde voorwaarden, ga zo maar door .

Je kunt echt best veel managen aan iOS. En dat het OS al zo gesloten is snap ik de keuze wel van de Duitse overheid.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 24 juli 2024 04:36]

kaas-schaaf 5 oktober 2022 18:21
Windows (10) voldoet ook gewoon aan de EAL4 normen. Bijzonder spannend is dit dus niet. Ik ben vooral benieuwd tot wel niveau dit gebruikt mag worden en of ze ook voor staatsgevoelige documenten gebruikt morgen worden. Dit laatste is wat anders dan reguliere overheidstaken waar men hier over rept.
GurbieV 5 oktober 2022 18:45
Hierdoor komen de mobiele apps van Apple volgens de overheidsdienst in aanmerking om geclassificeerde federale overheidsinformatie te verwerken.
Geclassificeerd is toch geen Nederlands in de zin van vertrouwelijk? Slecht vertaald van het Engelse classified.

Synoniemen.net heeft aan dat classificeren zoveel betekent als 'rangschikken', maar dat zal hier niet bedoeld worden...

[Reactie gewijzigd door GurbieV op 24 juli 2024 04:36]

CivLord @GurbieV6 oktober 2022 14:52
Informatie kan in verschillenden vormen van toenemende vertrouwelijkheid geclassificeerd worden. Dat is ook exact wat met het Engelse 'classified' bedoeld wordt, wanneer het om informatie gaat. Het wordt meestal (vrijwel altijd) gebruikt als verkortte aanduiding dat iets als vertrouwelijk geclassificeerd is, maar je kan net zo goed iets als openbare informatie classificeren.
thibaultvdb 5 oktober 2022 20:21
Ik niet :+
mutley69 5 oktober 2022 21:30
Zelf ben ik het daar niet mee eens. Een OS dat je beveiligt met biometrische data is gewoon onveilig by design. Iets wat zichtbaar is - kan geen beveiligingsmethode zijn.
Dus beschouw ik elk OS dat draait op een smartphone als onveilig.
blazez @mutley695 oktober 2022 23:30
Dus daarmee ook alle mogelijkheden voor vingerafdruklezers op laptops en beveiligde usb sticks? dus dan zijn ook de operating systems die daarmee kunnen omgaan onveilig? aka, alle bestaande operating systems dus.
WouterSlegers 5 oktober 2022 21:31
Strikt genomen hebben ze het "in de geest van CC" geëvalueerd, niet formeel tegen de CC methodologie of tegen een protection profile (eisen pakket).

Dit is normaal voor gebruik in "alleen voor officieel gebruik" (in Nederland is de term "departementaal vertrouwelijk"). Dit is het laagste niveau: alleen voor officieel gebruik, niet voor staatsgeheim gebruik.
Dit is relatief laag niveau, iets verder dan script kiddies/amateur aanvaller (in CC termen: AVA_VAN.2 ongeveer). Meer is niet gecontroleerd.

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