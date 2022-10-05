Duitse overheid acht iOS veilig genoeg voor verwerking overheidsinformatie

De Duitse overheid heeft de beveiligingsfuncties van iOS en iPadOS onderzocht en acht deze besturingssystemen veilig genoeg om gebruikt worden in een overheidscontext. De besturingssystemen zouden voldoen aan de Common Criteria-veiligheidsnormen.

Het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stelt in een persbericht dat de standaard mail-, agenda- en contacten-app op iOS- en iPadOS-toestellen eveneens voldoen aan de Common Criteria for Information Technology Security Evaluation-normen. Dat is een internationale standaard die gehanteerd wordt om cyberbeveiliging van computersystemen aan te duiden. Hierdoor komen de mobiele apps van Apple volgens de overheidsdienst in aanmerking om vertrouwelijke federale overheidsinformatie te verwerken.

Volgens de overheidsdienst heeft Apple ingestemd met de onafhankelijke beoordeling van de beveiligingsfuncties van zijn besturingssystemen en zou het Amerikaanse bedrijf ook in de toekomst de nodige medewerking willen verlenen. Hoe de medewerking er deze keer uitzag, is niet duidelijk. De Duitse overheidsinstantie meldt ook niet welke versie van iOS en iPadOS het heeft onderzocht en hoe die onderzoeken zijn verlopen. Het is overigens niet bekend of het BSI ook onderzoek doet naar de beveiliging van andere mobiele besturingssystemen zoals het Android-besturingsysteem van Google.