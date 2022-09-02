Gerucht: goedkoper Netflix-abonnement komt in november in Duitsland en Frankrijk

Het goedkopere Netflix-abonnement gaat mogelijk in november van start in Duitsland, Frankrijk en diverse andere landen. Dat zeggen potentiële advertentiekopers na gesprekken met Netflix. Het is al langer bekend dat het abonnement eraan komt.

Netflix zei zelf deze zomer te mikken op een release in 2023, maar advertentiekopers zeggen tegen The Wall Street Journal en Variety dat zij de startdatum van 1 november te horen hebben gekregen. Daarmee zou het abonnement er eerder zijn dan de Basic-versie van Disney+, die in de tweede week van december verkrijgbaar zal zijn.

Het is onbekend of het abonnement gelijk uitkomt in Nederland en België, maar buurlanden Duitsland en Frankrijk zitten in elk geval wel bij de eerste landen waar het abonnement verkrijgbaar zal zijn. Daarmee is gelijk duidelijk hoe de prijs in euro's zal zijn. Zoals eerder al het gerucht ging, wil Netflix de advertenties beperken tot vier minuten per uur. Bij films zullen de advertenties alleen aan het begin te zien zijn, bij series komt het ook af en toe tussendoor. Het gaat om video-advertenties tussen 15 en 30 seconden per stuk. Microsoft doet de verkoop ervan voor Netflix.

De prijs zou tussen 7 en 9 dollar liggen. Disney+ met advertenties gaat ongeveer hetzelfde kosten. Er wordt al langer gewerkt aan een Netflix-abonnement met advertenties. Netflix bevestigde de komst daarvan eerder dit jaar. Het doel hiervan is om abonnees aan te trekken die bereid zijn om reclames te bekijken tegen een lager maandtarief. De streamingdienst doet dat om meer klanten te vergaren, omdat het aantal abonnees stagneert.

Netflix

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 18:28
54 • submitter: Technoid

02-09-2022 • 18:28

54

Submitter: Technoid

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Reacties (54)

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glatuin 2 september 2022 18:37
Ik ben benieuwd of dit succesvol wordt. Reclame onderbrekingen van programma's zijn zo irritant dat de meesten mensen graag iets extra's betalen om deze irritatie te voorkomen. Dit betekent dus eigenlijk alleen maar dat het een arme sloeber abbo wordt. Met de kanttekening dat de slimme arme sloeber meer betaald en aan account sharing doet.
Bender @glatuin2 september 2022 18:44
Dat mensen nog naar ouderwetse tv kijken, zegt denk ik dat veel mensen reclame niet irritant genoeg vinden om er meer voor te betalen.
(en ik heb dus al 12 jaar geen tv meer, om die reden)
gimbal @Bender2 september 2022 23:05
Je leert ermee leven. Reclame tijd is de tijd waar je thee gaat zetten en naar het toilet gaat. En natuurlijk de verslavingen; beide roken en telefoon. Ik durf te wedden dat heel veel mensen die klassieke TV gewend zijn het zouden missen. Ikzelf ook wel een beetje eigenlijk, ik mis vooral de warme herkenbare deuntjes. Als ik nu bij mijn ouders zit en er komt weer eens een Unox rookworst reclame langs dan vind ik dat helemaal niet erg. Sterker... ik kijk op Youtube nog wel eens naar jaren 80/90 reclame compilaties. Pure nostalgie.

Online reclames daarentegen zijn gruwelijk aangezien ze random tevoorschijn komen in plaats van op geprogrammeerde tijden. En dan krijg je veelal exact dezelfde herhaaldelijk voor je kiezen ook nog eens... Het is de kunst van reclame zo hatelijk mogelijk maken in plaats van zo behapbaar. Je wordt eigenlijk gewoon naar een abonnement toe gepest.
Bender @gimbal5 september 2022 10:59
Je leert ermee leven.
Nee, je kiest er zelf voor om er mee te leven.
Ik kies daar niet voor en heb dan ook 12 jaar geleden het tv abonnement opgezegd.

Je moet me dan ook niet vragen welk speelgoed op dit moment hip is, ik heb daar geen idee van. Maar kan nou niet zeggen dat dat nou een gemis in het leven is.
orange.x @gimbal5 september 2022 12:27
Nou, hier nog veelal mainstream TV kijker en ik erger me helemaal kapot eraan. Kan je er wat aan doen? Zeker, abo hier nemen abo daar etc. Maar ik weiger. Wat wij gewoon doen is ALLES opnemen waarvan we denken dat we dat willen kijken. En bij de commerciele zenders moet je dan even spoelen naar het volgende blokje. Is ook niet per se leuk maar het gaat wel echt veel makkelijker. Met KPN kan je in blokjes van 5min skippen, die ram je dan 1x in, en dan spoel je het laatste stukje nog ff en door!

We hebben al via mijn zwager toegang tot Netflix, onbetaald want vindt hij niet nodig, maar de hele toevoeging van dit type abonnement is echt om te janken natuurlijk. Het verhaal van Disney is helemaal schandalig. Eerst mensen trekken voor bodemprijzen. Vervolgens steeds meer van het eigen materiaal overal wegtrekken en aan de eigen dienst toevoegen. Mag allemaal he, uiteraard. Maar zodra dan alles in kannen en kruiken is en men niet meer zonder wil of kan dan gaan ze structureel de prijzen verhogen en dan nog verder verhogen en oh, je wilt reclamevrij zeg je? Dan moet je NOG wat extra betalen etc etc. Het zijn gewoon dikke zuigende bedrijven die veel te veel geld en macht hebben.

We doen er in ieder geval niet aan mee, ja nu via via, maar als we dat niet zouden kunnen, ik weiger gewoon! Ga nog liever downloaden dan. Een betaalde VPN is in ieder geval goedkoper dan welke streamingdienst ook.

[Reactie gewijzigd door orange.x op 26 juli 2024 12:10]

Datamaskin @Bender2 september 2022 19:43
Die relatie kun je niet één-op-één leggen. Er zijn mensen met een Humax-recorder die de programma's die zij willen zien gewoon opnemen, naderhand terugkijken en dan de reclame doorspoelen. Dat werkt doorgaans uitstekend.
Erik1337 @Datamaskin4 september 2022 10:11
Dat zal zwaar de minderheid zijn. “Gewone” mensen kijken gewoon nog tv op de normale manier,
Bender @Datamaskin5 september 2022 10:57
Maar welke programma's kun je niet online terugkijken zonder reclame?
davince72 @Bender5 september 2022 13:27
Nou er is wel een groot verschil tussen NPO en de commerciëlen.
Ik kan zonder problemen NPO programma's kijken omdat die zelden of nooit onderbroken worden.
Commerciële zenders mijd ik al 12 jaar gok ik. Als ik daar paar minuten naar kijk wordt het onderbroken door reclame.....ik wil en kan daar niet aan wennen.
Het is dus de vraag welke ervaring gaan netflix bieden......die van NPO of de commerciëlen?
ZwolschBalletje @glatuin2 september 2022 19:04
Dat is ook een marketing-instrument: geef de consument de keuze uit drie prijsniveaus, en velen zullen de middelste kiezen. Maak het prijsverschil tussen ‘cheap’ en ‘medium’ beperkt en het verschil met de prijs van ‘duur’ groot, en nog meer mensen zullen het gevoel overhouden dat ze met ‘medium’ een goede koop hebben gedaan.

Voorbeelden hiervan zie je genoeg om je heen, bij een koffiebar of de snackbar (wilt u een klein, medium of een groot ijsje/patatje?). Kan me voorstellen dat dit voor Netflix win-win is: inkomsten uit abonnement bij de goedkoopste, dikke maandprijs bij luxe all-you-can-share en de middenmoot heeft een goed gevoel bij wat je ze ook voor prijs vraagt.
Iblies @glatuin2 september 2022 19:01
Ze moeten iets.

https://amp.theguardian.c...s-uk-cost-of-living-soars


Ik denk dat meer mensen deze kleinere diensten opgeven omdat het allemaal maar matig is en elke euro die je in je zak kunt houden telt.
Netflix zei zelf deze zomer te mikken op een release in 2023, maar advertentiekopers zeggen tegen The Wall Street Journal en Variety dat zij de startdatum van 1 november te horen hebben gekregen. Daarmee zou het abonnement er eerder zijn dan de Basic-versie van Disney+, die in de tweede week van december verkrijgbaar zal zijn.
Ik geloof niet dat een “goedkoper” alternatief deze mensen binnenboord zal kunnen houden.
Verwijderd 2 september 2022 18:30
Nu nog goedkope abbo met 4k voor 1 device en ze kunnen op hoop meer klanten rekenen doordat het delen dan geen meerwaarde meer bied.
ouhaha @Verwijderd2 september 2022 18:35
dat hangt ook van de prijs van dat 1 screen 4K abonnement. Als dat maar 1 eur minder is, geen kans :) Als dat 1/3 of 1/4de van de prijs is tegenover het gewoon 4K abonnement, ja perfect.

Vermoedelijk maar klein beetje goedkoper. Dus ook niet interessant. Dus ook niet op hun planning.

[Reactie gewijzigd door ouhaha op 26 juli 2024 12:10]

9000rpm @ouhaha3 september 2022 08:42
Geschatte prijs advertentie abbonement: 7-9 dollar, de helft van het premium abonnement 16 dollar.

In Nederland kost het premium abonnement 16 euro, basic kost 8euro en premium 12. Als ze met deze propositie tussen de 7 en 9 gaan zitten dan zien ze in het vaarwater van basic. Mijn vermoeden is dan ook dat basic en premium wellicht ook wat duurder zullen worden. Een ander idee is om basic (480p) tegen een ad 1080p abonnement te zetten met advertenties voor een euro minder al denk ik niet dat dat echt een succes zal zijn.

https://www.google.com/am...iption-plan-may-cost/amp/

[Reactie gewijzigd door 9000rpm op 26 juli 2024 12:10]

kiang @ouhaha3 september 2022 08:50
dat hangt ook van de prijs van dat 1 screen 4K abonnement. Als dat maar 1 eur minder is, geen kans :) Als dat 1/3 of 1/4de van de prijs is tegenover het gewoon 4K abonnement, ja perfect.
...netflix premium (enige vorm met 4k) kost 16€/m. Het goedkoopste Netflix abonnement (1 scherm, SD) kost 8€/m.

En hier kom jij aan en eis je dat netflix met 1 scherm op 4K niet meer kost dan €4-5,5.

Hoe realistisch denk je nu dat je klinkt? Zelfs HBO Max, met echt extreem agressieve prijzen, biedt in het goedkoopste abonnement maar HD op 1 scherm, en dat voor 6€, en we weten van HBO dat die prijzen enorm gaan stijgen omdat ze nu eerst marktaandeel willen winnen.

Wat jij vraag is simpelweg onrealistisch.

[Reactie gewijzigd door kiang op 26 juli 2024 12:10]

ouhaha @kiang5 september 2022 10:03
het is niet wat ik vraag... ik reageer gewoon op het feit dat er vraag is voor 1 scherm met 4k. En ik zeg gewoon dat het afhangt van de prijs dat ze ervoor vragen.

Feit is nu, dat veel mensen een 4k 4 schermen nemen, om het dan met 2-3-4 mensen te delen. Dus als je niet in de buurt komt van de prijs dan (16/2, 16/3 of 16/4) is het gewoon niet interessant. Tenzij ze heel hard het delen van accounts gaan beperken.

[Reactie gewijzigd door ouhaha op 26 juli 2024 12:10]

Z100 @Verwijderd2 september 2022 19:21
Lijkt mij dat dat nooit gaat gebeuren. Het zou mij niet verbazen dat intern Netflix altijd al in gedachte had dat de meesten het 4k abo niet echt voor 4 streams tegelijk zullen gebruiken. Heb ik geen bewijs voor, maar als het anders was, zou er geen reden zijn voor Netflix om niet een single stream 4k abo aan te bieden voor 1/4 van de prijs.

Mij maakt het niet uit wat de grote streaming diensten doen. Als ons jaren de hemel wordt belooft, door ons weg te lokken bij andere media, en vervolgens wanneer ze genoeg terrein hebben verovert, om dan weer te versoberen en ons aanzienlijk minder value bieden, dan zeg ik fuck you en ga ik weer de andere richting op. Het is niet het probleem van de consument als een bedrijf een falend business model heeft.

Netflix gaat het nog zwaar krijgen. Ze hebben steeds geld moeten lenen om nieuwe producties te produceren om relevant te blijven. En nu de rentes worden verhoogd...
Hetisweergezell @Verwijderd4 september 2022 14:27
Ach, ik heb een 4k tv (55 inch) maar heb gewoon het middelste netflix abonnement (full hd). Het stoort mij totaal niet dat ik misschien iets van de potentiële scherpte mis. Ik had het vroeger ook al met het verschil tussen analoog en digitaal (toendertijd op een 32 inch). Als je omswitchte naar analoog dan was het even een beetje krottig maar een paar tellen later was ik er alweer aan gewend. Dus voor mij is 4k een leuke gimmick maar ik ga er niet extra voor betalen.
er0mess 2 september 2022 18:31
Zoals eerder al het gerucht ging, wil Netflix de advertenties beperken tot vier minuten per uur. (…) Het gaat om video-advertenties tussen 15 en 30 seconden per stuk.

Dus is het beste geval 8 reclames per uur, in het ergste geval 16
Thalaron @er0mess2 september 2022 18:43
Los van dat ik compleet zou afhaken; liever 2-4 min voordat de film begint dan steeds onderbrekingen.

Indien ik constant onderbroken wil worden dan kan ik dat ook gratis ervaren bij YouTube… en daar ben ik ook een stuk minder te vinden (het is dat het gratis is…)
Erik1337 @Thalaron2 september 2022 19:37
Inderdaad. Prime doet dat prima: advertenties aan het begin van een show die je kan overslaan. En het zijn advertenties van hun eigen content op Prime.
stekkiekiller @Erik13373 september 2022 09:34
Amazon heeft al gratis streaming service die op advertenties loopt: Freevee. Tot nu toe zijn de advertenties aan het begin een aan het eind van de film, ik weet niet of dat zo blijft
AWiersma @Erik13374 september 2022 07:50
Ik snap werkelijk niet wat dat toevoegd. Het is constant een trailer voor Nederlandse rommel die me niet kan boeien of zoals nu 5x op een avond “Rings of Power”. Zelfs na dat je het hebt gezien blijven ze er reclame voor maken.

Wat maakt het uit voor Amazon wat ik kijk op prime? De inkomsten worden niet meer of minder als ik serie x of y kijk.
Gelomidor1 @Thalaron3 september 2022 20:35
Ik kijk tegenwoordig YouTube via de Safari browser met extensie, geen reclames meer. Wat heerlijk! Man man man
denios @er0mess2 september 2022 23:12
Sowieso geen advertenties, dat is de hele reden dat ik al jaren geen gewone televisie meer kijk.
Netflix vorig jaar opgezegd, want meer betalen voor minder content, nee.
Hetisweergezell @denios4 september 2022 14:32
Ik heb nooit echt gekeken 'hoeveel content' netflix heeft en of dat meer of minder wordt. Ik weeg gewoon af of ik 'voldoende lol' haal uit het maandbedrag dat ik ervoor betaal. Tot nu toe is dat ja (12 euro voor ongeveer 25 uur vermaak is voor mij acceptabel, de bioscoop is even duur voor slechts 2 uur vermaak waarbij je de irritante gasten etc er gratis bij krijgt).
Xander2 @er0mess3 september 2022 10:38
Dus is het beste geval 8 reclames per uur, in het ergste geval 16
Noem mij één medium waar de hoeveelheid en lengte van reclames in de loop der tijd verminderd is (Tweakers misschien?)

Als de ROI lager wordt moeten er meer reclames komen, als de ROI hoger is staan de reclame-aanbieders in de rij...
thepeet 3 september 2022 01:27
Zijn we niet het draadje kwijt met ze allen? Wie herinnerd zich niet de videobanden en dvd's waarbij je eerst verplicht 10 minuten trailers (reclame) moest kijken van andere films. Echt zo irritant je kocht een film en vervolgens zat je nog verplicht keer op keer naar zaken te kijken die je totaal niet konden boeide !!!
En nu gaan we verplicht reclame kijken in een 30/70% verhouding waarbij deze streamingdiensten enorm hopen dat ze binnen gaan lopen. Hoe zat het ook alweer met Bits of Freedom.
Terug van weggeweest, wij mensen vinden het geweldig om in de maling genomen te worden...
Kortom je betaald iets minder en NetNiks verdient bakken meer.....
weazle @thepeet3 september 2022 19:43
Zou je kunnen uitleggen hoe maximaal 4 minuten per uur opeens 30% is in jouw beleving? Ik heb kennelijk iets gemist bij wiskunde.

Daarnaast is het een extra abonnement voor mensen die dit wel interessant vinden, geen verplichting.
jongetje @Mindfree3 september 2022 08:19
Je hebt helemaal gelijk. Alle content moet voor iedereen gratis worden aangeboden. Schandalig dat de redacteuren van Tweakers, nieuwssites, op televisie en de makers en acteurs in series en films betaald krijgen!
donald_dick @Mindfree2 september 2022 21:48
Zo werkt dat niet. Het is niet dat Ziggo een deel van jou abonnement uitdeelt aan sites die je bezoekt 😂
vbmot @donald_dick3 september 2022 10:16
Toch zou het niet zo'n gek idee zijn als je bijvoorbeeld een abonnement op een ads vrij internet zou kunnen nemen, waar de provider op de één of andere wijze de content aanbieders vergoedt. Of je pakt het volledig markteconomisch aan en laat je browser meebieden met de ads aanbieders. En worden die overboden dan krijg je geen ads te zien.
SMSfreakie 2 september 2022 18:48
als ze het 4k deel nou eens significant goedkoper maken....
Antenne Bayern 2 september 2022 19:05
Prijs per maand
€ 7,99
€ 11,99
€ 15,99
Beeldkwaliteit
Goed
Beter
Best
Resolutie
480p
1080p
4K+HDR

Ze hebben bij het goedkoopste tarief van 7.99 nu 450p en ze willen exact het zelfde tarief nu ook met reclames erin doen.. :-( dat wordt een succes nummer
Van der Berg 2 september 2022 19:14
Mocht het ook in Nederland beschikbaar komen. Ik blijft toch gebruik maken van mijn Netflix zonder reclame voor €11,99,- per maand standaard pakket 1080
illuvattarr 3 september 2022 12:01
Ben benieuwd hoe lang het duurt tot het premium abonnement zonder advertenties omhoog gaat in prijs. Momenteel betaal je dus 16 voor 4k en 12 voor 1080p. Dat Netflix überhaupt nog onderscheid maakt in kwaliteit per abonnement en zelfs een fucking 480p abonnement aanbiedt is toch van de gekke.

Ik heb het sowieso een beetje gehad met Netflix, er zijn maar een paar series die ik echt goed vind en ze hebben ook veel te makkelijk allerlei series gecanceld zonder goed einde. Zodra het 4k abonnement weer in prijs omhoog gaat, of ik één advertentie ergens zie, zijn ze me kwijt als klant.
Hetisweergezell @illuvattarr4 september 2022 14:36
Als er toch maar een paar series zijn die je goed vindt dan kun je ook gewoon je netflix abonnement een paar maanden opzeggen en daarna weer een maand aanzetten om dan die goede series in 1x te kijken. Ben je een stuk goedkoper uit. Ik snap dat geklaag over de prijzen niet. Als je niet alles tegelijk moet kijken dan kun je de diensten prima afwisselen en zit je voor een dubbeltje op de 1e rang.
Silent7 2 september 2022 19:37
Oh voordat iemand de redactie wil wijzen op de "fout" dat Frankrijk geen buurland is, NL en FR delen een grens op St Maarten :)
Datamaskin @Silent72 september 2022 19:45
Het Koninkrijk der Nederlanden deelt een grens met Frankrijk. Dit Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het land Nederland deelt geen grens met Frankrijk.

[Reactie gewijzigd door Datamaskin op 26 juli 2024 12:10]

Silent7 @Datamaskin2 september 2022 19:48
hahahahaha geweldig!
sexykinkymami @Datamaskin3 september 2022 10:00
En het is niet alleen Aruba Curaçao Bonaire
Maar ook Sint Maarten Saba Sint eustatius dit zijn de 6 eiland waar maar 3 opzicht zelf zijn en 3 die nog onder Nederlandse vlag vallen Aruba Curaçao Sint Maarten zijn op zichzelf
En Bonaire Saba Sint eustatius zijn deel gemeente van Nederland
Silent7 @sexykinkymami3 september 2022 11:45
Nou ja kijk.
Er is veel anders geworden in 2010, dus ik mag hopen dat allen die na 2010 op de basisschool zaten en zitten het correcte wel weten. Als je links kijkt bij huidige actieve forum topics dan kan je wel inschatten dat de meesten ruim voor die tijd hun basisschool deden :)

En dan maak je dus de fout te zeggen dat Fr en Nl een grens delen ipv het correcte het Koninkrijk der Nederlanden en Republiek Frankrijk delen een grens.

Je zal dit soort dingen wel vaker zien, is de aandacht die iemand heeft of die ergens voor is, de meesten weten wel wie de verre vice president van de USA is en hoe de partner van POTUS heet, terwijl ik zou moeten zoeken hoe de partner van de veel dichterbij zijnde Duitse president is of wie de regeringsleider van Zwitserland is bijv, zou ik werken in Zwitserland of er veel mee hebben dan wist ik het wss wel. Is geen domheid, is focus
sexykinkymami @Silent73 september 2022 09:57
Yep 🇸🇽 💯 respect

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