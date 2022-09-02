Gerucht: goedkoper Netflix-abonnement komt in november in Duitsland en Frankrijk

Het goedkopere Netflix-abonnement gaat mogelijk in november van start in Duitsland, Frankrijk en diverse andere landen. Dat zeggen potentiële advertentiekopers na gesprekken met Netflix. Het is al langer bekend dat het abonnement eraan komt.

Netflix zei zelf deze zomer te mikken op een release in 2023, maar advertentiekopers zeggen tegen The Wall Street Journal en Variety dat zij de startdatum van 1 november te horen hebben gekregen. Daarmee zou het abonnement er eerder zijn dan de Basic-versie van Disney+, die in de tweede week van december verkrijgbaar zal zijn.

Het is onbekend of het abonnement gelijk uitkomt in Nederland en België, maar buurlanden Duitsland en Frankrijk zitten in elk geval wel bij de eerste landen waar het abonnement verkrijgbaar zal zijn. Daarmee is gelijk duidelijk hoe de prijs in euro's zal zijn. Zoals eerder al het gerucht ging, wil Netflix de advertenties beperken tot vier minuten per uur. Bij films zullen de advertenties alleen aan het begin te zien zijn, bij series komt het ook af en toe tussendoor. Het gaat om video-advertenties tussen 15 en 30 seconden per stuk. Microsoft doet de verkoop ervan voor Netflix.

De prijs zou tussen 7 en 9 dollar liggen. Disney+ met advertenties gaat ongeveer hetzelfde kosten. Er wordt al langer gewerkt aan een Netflix-abonnement met advertenties. Netflix bevestigde de komst daarvan eerder dit jaar. Het doel hiervan is om abonnees aan te trekken die bereid zijn om reclames te bekijken tegen een lager maandtarief. De streamingdienst doet dat om meer klanten te vergaren, omdat het aantal abonnees stagneert.