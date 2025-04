'Netflix verwacht binnen jaar 40 miljoen kijkers te hebben voor abo met ads'

Netflix verwacht dat binnen een jaar na de release 40 miljoen kijkers de dienst met advertenties zullen gaan gebruiken. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van verwachtingen die Netflix met mogelijke adverteerders heeft gedeeld.

Van die 40 miljoen zitten er ruim 26 miljoen buiten de Verenigde Staten, zo schrijft The Wall Street Journal. Daarbij houdt Netflix er rekening mee dat het zijn goedkopere abonnement met advertenties gaat aanbieden in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Het is onbekend of het abonnement ook beschikbaar komt in Nederland en België.

Het gaat daarbij in totaal om 40 miljoen kijkers, maar het aantal abonnementen met advertenties ligt lager. Dat is volgens Netflix omdat in een huishouden meerdere mensen samen kijken via hetzelfde abonnement. Het abonnement delen buiten het huishouden ligt minder voor de hand, omdat kijken met meer dan één scherm tegelijk onmogelijk is. Netflix heeft nu 220 miljoen abonnees. De groei van het aantal betalende klanten door het abonnement met advertenties in het komend jaar is dus volgens de verwachting van Netflix minder dan 18 procent.

Netflix wil de advertenties beperken tot vier minuten per uur. Bij films zullen de advertenties alleen aan het begin te zien zijn, bij series komt het ook af en toe tussendoor. Het gaat om video-advertenties tussen 15 en 30 seconden per stuk. Microsoft doet de verkoop ervan voor Netflix. De prijs zou tussen 7 en 9 dollar liggen.

Netflix zei eerder dit jaar dat het een abonnement met advertenties wil gaan verkopen. Meer streamingdiensten doen dat of zijn dat van plan. Het stelt ze in staat om lagere prijzen te vragen, waardoor ze meer klanten krijgen. Dat is nodig, omdat de groei van het aantal abonnees stokt.