Streamdienst SkyShowtime komt op 25 oktober beschikbaar in Nederland

De nieuwe streamdienst SkyShowtime is vanaf 25 oktober ook beschikbaar in Nederland. Tot nu toe was alleen bekend dat de dienst ergens dit najaar naar Nederland zou komen. Over een release in België wordt nog steeds niet gesproken.

SkyShowtime is sinds vandaag beschikbaar in Scandinavië en met deze release maakt het bedrijf bekend dat Nederland vanaf 25 oktober toegang krijgt tot de streamdienst. Het was al bekend dat SkyShowtime van Comcast en Paramount Global naar Nederland ging komen dit najaar.

Net als in het vorige bericht wordt er geen prijs genoemd voor Nederland en Portugal, dat op dezelfde dag toegang krijgt tot SkyShowtime als Nederland. In euroland Finland is de dienst al wel beschikbaar. Daar kost een abonnement 7 euro per maand.

Het aanbod van SkyShowtime zal bestaan uit films van Paramount Pictures en Universal Pictures. SkyShowtime zal 'exclusieve tv-premières' aanbieden van films die in de bioscoop zijn verschenen. De dienst is aangekondigd voor 20 Europese landen, maar België wordt niet genoemd. Het is niet duidelijk of de streamdienst op termijn ook daar beschikbaar komt.