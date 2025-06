Streamingdienst SkyShowtime gaat 7 euro per maand kosten in Nederland

Een abonnement bij de nieuwe streamingdienst SkyShowtime, die op 25 oktober beschikbaar komt in Nederland, gaat 6,99 euro kosten. De prijs komt overeen met de abonnementskosten voor de dienst in de Scandinavische landen, waar het sinds september beschikbaar is.

SkyShowtime komt op 25 oktober ook beschikbaar in Portugal, waar een abonnement twee euro minder zal kosten dan in Nederland: 4,99 euro per maand. SkyShowtime zegt de komende maanden tot aan het eerste kwartaal van 2023 uit te willen breiden naar meer Europese landen en regio's, waaronder Spanje, Centraal- en Oost-Europa. Of de streamingdienst in de toekomst ook beschikbaar zal zijn in België is niet bekend.

Het aanbod van SkyShowtime zal bestaan uit films van Paramount Pictures en Universal Pictures. SkyShowtime zal 'exclusieve tv-premières' aanbieden van films die in de bioscoop zijn verschenen. Bij de release van de dienst komen er ook een aantal series beschikbaar, waaronder Halo en Star Trek: Strange New Worlds.